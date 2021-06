Rock Werchter heeft een laatste reeks namen voor Werchter Parklife bekendgemaakt. Op zondag 25 juli staat de Nederlandse groep Snelle & de Lieve Jongens op het programma. De Kempense Metejoor verzorgt hun voorprogramma. De laatste dag, zondag 1 augustus, staat dan weer in het teken van rock-'n-roll met concerten van onder meer Brutus, Stake, Equal Idiots en Black Box Revelation.

Werchter Parklife verkoopt voor de laatste dag geen aparte tickets per show, zoals dat voor andere dagen wel het geval is. 'We gaan uit met een knal', zegt de organisatie. Black Box Revelation, Brutus, Equal Idiots en Stake moeten het podium doen daveren. Equal Idiots en Black Box Revelation spelen op 4 juli ook al een set.

De artiesten op de affiche van Werchter Parklife raakten in mei stapsgewijs bekend. Grote publiekstrekkers zijn onder meer Balthazar, Black Box Revelation, Bazart, Bart Peeters en Alex Agnew. Bijna al die concerten zijn reeds uitverkocht.

Naast andere gevestigde namen, zoals Eefje de Visser, Goose en De Mens, staan er ook enkele opkomende talenten geprogrammeerd. Zo zijn er optredens van de Nederlandse Froukje, Portland en Meskerem Mees, winnaar van Humo's Rock Rally vorig jaar.

Werchter Parklife is het coronaproof alternatief voor de drie festivals die tijdens de maand juli op de wei van Werchter plaatsvinden: Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 1 juli tot en met 1 augustus kan het publiek een reeks concerten van Belgische en Nederlandse artiesten bijwonen. Er zijn telkens 2.500 bezoekers toegelaten. (Belga)

Werchter Parklife 1 juli tot 1 augustus, van donderdag tot zondag. De volledige line-up en tickets vindt u op de website van het festival.

Werchter Parklife verkoopt voor de laatste dag geen aparte tickets per show, zoals dat voor andere dagen wel het geval is. 'We gaan uit met een knal', zegt de organisatie. Black Box Revelation, Brutus, Equal Idiots en Stake moeten het podium doen daveren. Equal Idiots en Black Box Revelation spelen op 4 juli ook al een set. De artiesten op de affiche van Werchter Parklife raakten in mei stapsgewijs bekend. Grote publiekstrekkers zijn onder meer Balthazar, Black Box Revelation, Bazart, Bart Peeters en Alex Agnew. Bijna al die concerten zijn reeds uitverkocht. Naast andere gevestigde namen, zoals Eefje de Visser, Goose en De Mens, staan er ook enkele opkomende talenten geprogrammeerd. Zo zijn er optredens van de Nederlandse Froukje, Portland en Meskerem Mees, winnaar van Humo's Rock Rally vorig jaar. Werchter Parklife is het coronaproof alternatief voor de drie festivals die tijdens de maand juli op de wei van Werchter plaatsvinden: Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 1 juli tot en met 1 augustus kan het publiek een reeks concerten van Belgische en Nederlandse artiesten bijwonen. Er zijn telkens 2.500 bezoekers toegelaten. (Belga)