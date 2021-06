'Dit is anders', croont Mathieu Terryn op hun recentste single. Het is inderdaad allemaal anders sinds het in héél korte tijd héél snel ging voor Bazart. Simon, Oliver en Mathieu geven tekst en uitleg.

Op hun tweede album 2 (2018) kreeg Bazart met Eefje de Visser en Baloji mooi volk over de vloer. De song met Baloji was bovendien een productie van Jack $hirak, de Nederlander die beats factureert aan Lil Kleine en Boef. Er werd in die periode ook samengewerkt met Willem de Bruin van The Opposites, maar dat duet ligt vooralsnog te rijpen in een kluis. Voor het nieuwe album Onderweg keren Mathieu Terryn (zang), Oliver Symons (toetsen, zang) en Simon Nuytten (gitaar, toetsen, zang) terug naar de essentie: songs schrijven met z'n drieën.

Mathieu Terryn:Dat is een fundamenteel verschil gebleken. We hebben gemerkt dat Bazart vooral als trio functioneert. Wat we met z'n drieën doen, zoals onze debuutplaat, levert simpelweg het beste resultaat op. Wanneer hebben jullie dat beseft? Nuytten:Toen we Denk maar niet aan morgen hadden geschreven, overviel mij een gevoel van opluchting. 'Zó moet het dus gebeuren.' Terryn: Echt alles is met z'n drieën beslist. Simon en Oliver waren zelfs betrokken bij het schrijven van de teksten. (voorzichtig) Begrijp mij niet verkeerd. Ik ben nog steeds trots op 2. Het was gewoon een andere manier van werken. Die aanpak ligt ons minder, maar het is wel een leerrijke periode geweest. Het was fijn om tijd door te brengen met artiesten als Eefje de Visser. Wat is het verschil tussen Bazart toen en nu? Terryn:Op het vlak van werkethiek hebben we grote stappen gezet. Zeker ik. Oliver is het gewend om veel uren te draaien, zowel bij Bazart als Warhola, maar nu zijn we als groep meer gefocust tewerkgegaan. We waren vastberaden om het beste uit die derde plaat te puren. Er is in zekere zin maturiteit in de groep geslopen. Dat is een torenhoog cliché, maar zo ervaar ik het wel. Bazart zat in een luxepositie: ze smeten bij wijze van spreken MIA's naar onze kop, maar je mag het daarom niet laten hangen. Soms speelt het in mijn hoofd dat het vanaf nu bergafwaarts zal gaan. We zijn verwend geweest, dat beseffen we maar al te goed. Ik vind het wel aangenamer om nu in een underdogpositie te zitten waarin minder snipers je in het vizier houden dan destijds met 2. Bovendien: in twee weken was onze show in de Lotto Arena zo goed als uitverkocht. Dus het is ook niet dat de mensen ons vergeten zijn. Op debuutalbum Echo (2016) stonden drie singles - Goud, Chaos en Nacht - die elk langer dan twintig weken in de Ultratop kampeerden. De Ancienne Belgique werd ettelijke keren aan flarden gespeeld. Zowel Chokri als de Schuer zagen de Headliner van Morgen opstaan. Het Sportpaleis werd uitverkocht. In een poging om het momentum vast te houden werd haastig opvolger 2 bij elkaar geschreven. Achteraf gezien misschien té snel. En die fout maken ze geen tweede keer. Symons:Los van hoe wisselvallig 2 door de media en het publiek is ontvangen, hadden we meteen na dat schrijfproces gezworen dat we nooit meer zo aan een plaat zouden werken. De strakke deadline bezorgde ons enorm veel stress. Terryn:Vroeger kon je vier jaar met een plaat touren en je dan terugtrekken om in alle rust aan nieuwe muziek te werken. De tijden zijn veranderd. Artiesten jagen streamingrecords na, de muziek wordt vluchtiger met de dag. Soms vraag ik mij af of het nog zinvol is om een langspeler te maken. Luisteren mensen wel nog naar albums? Wij zaten na Echo in een positie dat wij koste wat het kost wilden bevestigden. Daarom moest alles zo snel gaan. Welke inzichten hebben jullie daardoor opgedaan? Nuytten:Je moet onbezonnen muziek maken, omdat je het gráág doet, en niet omdat anderen dat van je verwachten. De drive om nummers te schrijven uit liefde voor het vak waren we even kwijt. Het werd eerder een verplichting. Terryn:We wilden toen eigenlijk maar één ding: bewijzen dat Bazart geen onetrickpony is. Wat als we meer tijd hadden genomen? (denkt na) Dat is een vraag die ik mezelf niet stel. Het is zo gegaan, je mag dat jezelf niet verwijten. Bij 2 dacht ik: mensen móéten dit goed vinden. We waren bovendien op onze pik getrapt als dat niet het geval was. (lacht) Terwijl ik nu weet dat de mogelijke kritiek op Onderweg minder hard zal binnenkomen, omdat ik nu geen twijfels heb over hoe we het hebben aangepakt. Ik sta nu ook anders, gelukkiger vooral in het leven. Een persoonlijke aanval zal me raken, maar minder dan in onze beginjaren. Vad3r, het boek van Faberyayo, heeft mij geleerd dat ik meer een je-m'en-foutist moet zijn. Zolang je gelóóft in wat je doet, kun je alles en iedereen aan. Nuytten:Ik wil vooral feedback krijgen van de fans: wat vinden zij het beste nummer, welke song slaat live aan... Dáár snak ik naar. De negatieve reacties doen mij eigenlijk weinig. Die komen doorgaans van mensen die zich achter een scherm verschuilen. Symons:Ga ik gelukkig zijn als Onderweg wordt afgebroken? Natuurlijk niet. Maar ga ik er slecht door slapen? Dat ook weer niet. Ik luister onze 'oude' muziek nooit terug. In mijn hoofd is het hoofdstuk afgesloten zodra een plaat uit is. Als er kritiek komt, zal mij dat alleen maar motiveren om de volgende keer beter te doen. Nuytten: Kijk: dáárom klikt het zo goed tussen ons. We zijn complementair. Op 21 september 2019 speelde Bazart zijn laatste volwaardige show. In Maastricht. Zonder gedesinfecteerde microfoons en contactschuwe bezoekers. Wie de Antwerps-Gentse groep ooit live zag, weet dat zanger Mathieu Terryn lééft voor het podium. Terryn:Dat is wat het ik het liefste doe. Daarvoor ben ik op de wereld gezet. Heb ik moeten afkicken? Bij mij was dat extreem, ja, maar ik heb tegelijk van het wegvallen van optredens gebruikgemaakt om na te denken. De uitzinnige zot die ik op het podium ben... Dat is niet the way to go, dat kan ik geen jaren meer volhouden. Ik wil beter leren doseren. Maar geef mij twintig seconden op het podium van Pukkelpop en we zullen zien wat er van die belofte overblijft. (lacht)Nuytten:Het was demotiverend om geen vooruitzichten te hebben, maar wat ik het moeilijkst vind, is het gebrek aan contact met het publiek. Symons: Denk maar niet aan morgen, intussen goed voor platina, is volgens de streamingstatistieken en charts een van onze grootste hits ooit. Als je een single uitbrengt, speel je die in normale omstandigheden binnen de maand voor een publiek. Daar leer je hoe een nummer aanslaat. We kunnen niet meten hoe goed we het momenteel écht doen. Als je Bazart deze zomer aan het werk op een coronaveilig concert ziet, zullen twee zaken opvallen. 1) De drummer van Triggerfinger drumt tegenwoordig bij Bazart. 2) De bassist van Goose bast tegenwoordig bij Bazart. Mario Goossens vervoegt de liveband ten koste van Robbe Vekeman, terwijl Tom Coghe Daan Schepers vervangt, die nu als extra toetsenist en gitarist op het podium staat. Symons: We wilden iets nieuws proberen. We spelen voortaan met een man meer - extra synths - en een nieuwe ritmesectie. Mario en Tom zitten eigenlijk al sinds maart vorig jaar in de band, maar twee weken later ging het land in lockdown. Terryn:Ik had Mario gevraagd of hij drummers kende die bij Bazart zouden passen, onder het motto 'een frisse wind laten waaien'. Ik heb niet veel later mijn stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of hij zelf geen interesse had. Tom kennen we dan weer van een studiosessie waarin hij de partituren van de nieuwe songs speelde. Je kon aan ieders gezicht aflezen: 'Fuck, die is góéd!' Robbe Vekeman is een van jullie beste vrienden. Een vriend ontslaan moet een nachtmerrie zijn. Terryn: (stil) Ik heb daar veel slaap voor gelaten. Hij had het bovendien niet voelen aankomen. (zoekt naar woorden) Robbe is een goeie maat wiens wereld is ingestort. Het is trouwens niet zo dat hij niet aan de criteria van een goede drummer voldeed. Wel integendeel. Na vijf jaar wilden wij gewoon muzikaal een andere richting uit. Symons:Doordat Daan wel in de band is gebleven - die nieuwe rol als multi-instrumentalist zit hem als gegoten - lijkt het een persoonlijke afrekening, maar dat is het niet. We zijn nog steeds bevriend. Terryn:Het is hetzelfde als een punt achter een relatie zetten. Je kunt daarna nog wel overeenkomen met je ex, maar het zal nooit hetzelfde zijn.