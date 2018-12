We Are Open maakt eerste namen bekend, van Glints tot Sons

Onder meer Whispering Sons, het Limburgs-Brusselse kwintet dat dit jaar debuteerde met Image, is erbij, net als Glints, die in 2019 wel eens zou kunnen oogsten wat hij met zijn hitje Bugatti dit jaar heeft gezaaid.

Nog boeiend: Blu Samu, de Vlaamse Lauryn Hill in spe die dit jaar een fijne ep in onze radar mikte; Jan Verstraeten, die enkele weken geleden uit het nieuws de dromerige single Moon Face dropte; Crayon Sun, de verse pas de deux van Aldo Struyf en bluesman Big Dave en Juicy, de Brusselse dames die furore maken met fijne R&B en een hoog tongue-in-cheek-gehalte. Daarnaast kondigde Trix ook Collective Conscience, Tessa Dixson, El Yunque, The Germans, SONS, Styrofoam en Transistorcake aan.

Intussen zijn alle early bird-tickets voor We Are Open al de deur uit, maar gewone dag- en combitickets zijn nog wel te koop. Alle info vindt u hier.