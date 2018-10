De tocht door het donker van Whispering Sons: 'Ik heb nog steeds een dubbel gevoel bij Brussel'

Waag het niet om Whispering Sons nog langer een belofte te noemen, want met het aardedonkere Image levert de groep - raised in Limburg, based in Brussel - een kopstoot van een debuut af. 'Een deel van de postpunkscene verwacht dat je klinkt zoals dertig jaar geleden.'