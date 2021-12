Op 4 maart 2022 komt Multitude uit, het langverwachte nieuwe album van Stromae. Dat laat de artiest weten via zijn Instagramaccount.

De mededeling kwam er in de vorm van een video op Instagram, waarin de muzikant een toepasselijke filter gebruikt om de titel van het album in de verf te zetten. 'Ik ben heel blij om deze aankondiging te doen. Het is al even geleden', glundert hij.

Naast de aankondiging van Multitude laat Stromae ook weten dat hij een hele tour gepland heeft. Enkele data daarvan zijn al bekendgemaakt, waaronder een Belgische show op 22 februari 2022 in Palais 12, een hele hoop andere show volgen nog. Meer info kan u alvast vinden op de website van de artiest.

