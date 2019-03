Raad van State schorst sluiting van Kompass, club gaat op 5 april weer open

De Raad van State heeft de sluiting van de Gentse technoclub Kompass door het stadsbestuur met onmiddellijke ingang geschorst. Dat bevestigt Els Vereecke, een van de advocaten van Kompass, aan onze redactie.

De Gentse Kompass Klub hoeft niet te sluiten. Dat zegt de Raad van State, die daarmee ingaat tegen het stadsbestuur en burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Die besliste enkele weken geleden om de vermaarde technoclub vier maanden te sluiten na meerdere drugsincidenten, waarop uitbater Jens Grieten naar de rechtbank stapte. Vorige week vrijdag gaf de auditeur van de Raad van State al een positief advies aan Kompass Klub. Dat wordt dus nu door de Raad zelf bevestigd.

Kompass Klub kwam in het vizier toen er in januari een medewerker overleed, minstens voor ene deel door de inname van een hoge dosis XTC. Een week later moest er iemand worden gereanimeerd. In totaal, zo stond te lezen in De Standaard, registreerde de Gentse politie 240 drugsgebruikers en pakte ze 23 dealers op in Kompass Klub. De uitbaters van de zaal gaven er daarvan 18 zelf aan, een argument dat ze ook hebben gebruikt tegen de klacht van de stad.

De Raad van State heeft ook rekening gehouden met de 'coöperatieve en constructieve ingesteldheid' van Kompass, zegt advocaat Els Vereecke. 'De beslissing van het stadsbestuur is volgens de Raad onvoldoende gemotiveerd', legt ze uit. 'Vier maanden sluiten was volledig buiten proportie', vult haar confrater Walter Damen in Het Nieuwsblad aan.

Burgemeester De Clercq kan volgens Vereecke nu weinig tot niets meer doen. 'In principe kan De Clercq de procedure tot sluiting opnieuw starten, maar gezien de politieke druk en de mediastorm van de afgelopen weken wordt dat zeer moeilijk.'

'Nodigen burgemeester uit aan tafel'

Ook uitbater Jens Grieten is blij dat de Raad van State rekening heeft gehouden met de samenwerking tussen Kompass Klub en het stadsbestuur. 'Ik kreeg de laatste tijd veel vragen van jonge organisatoren of ze nu wel of niet moeten samenwerken met de politie in de strijd tegen drugs', zegt hij. 'Met deze uitspraak is het belang van die samenwerking nog eens bevestigd.'

Dit weekend blijft Kompass nog dicht, omdat de uitbaters alles al in het werk hadden gesteld om de feestvierders onder te brengen bij de Brusselse collega's van Fuse. 'Daar houden we ons aan, het is de meest praktische en professionele oplossing', zegt Grieten. 'Maar op 5 april gaat Kompass weer open, met de Iraans-Amerikaanse dj Dubfire achter de decks. Ik wil het weekje extra dat we nog gesloten zijn alvast gebruiken om burgemeester De Clercq uit te nodigen voor een constructief gesprek over hoe het Gentse nachtleven na deze zaak verder moet', besluit Grieten.