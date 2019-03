Gentse nachtleven in rouw na sluiting van Kompass Klub: 'Liever doofpot dan dialoog'

Er zijn drugs in het nachtleven, ook in het Gentse, maar Kompass Klub vier maanden sluiten lost dat probleem niet op. Dat is de algemene teneur van een rondvraag bij café- en clubuitbaters van de Arteveldestad. 'Welke ondernemer kan zijn zaak vier maanden sluiten zonder failliet te gaan?'