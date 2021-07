Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge Belgische band elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Barno Koevoet & The Duijmschpijkers.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan acht beloftevolle bands, die elk vier keer optreden.

Barno Koevoet & The Duijmschpijkers trapt het programma af met verhitte punksongs. Frontman en songschrijver Arno Vanhoutte richtte de band amper een jaar geleden op nadat hij zijn nieuwe creaties niet meer vond passen bij zijn andere groep, Budget Trash. Met die Brugse slackerband behaalde Vanhoutte in 2018 nog een finaleplaats op Humo's Rock Rally.

Op Theater aan Zee doopt het vijftal Fort Napoleon om tot een groezelig repetitiekot. Denk: snedige gitaren, een drum die tilt slaat, en Vanhoutte die te pas en te onpas kotsgeluiden maakt. De Bruggelingen noemen het 'liefdevolle pit', wij zeggen: niet voor doetjes.

Barno Koevoet & The Duijmschpijkers speelt nog op 30 juli, 31 juli en 1 augustus op Theater aan Zee. Alle info: theateraanzee.be.

