Pukkelpop heeft dinsdag vijf nieuwe namen op de affiche bekendgemaakt. Stormzy, Paul Kalkbrenner, The Hives, Rare Akuma en Antoon 2 zakken in augustus af naar Kiewit.

Op zondagavond speelt Stormzy zijn UK-grime op de Main Stage. Op zaterdag sluit het Berlijnse house-icoon Paul Kalkbrenner het hoofdpodium af. Diezelfde dag spelen The Hives voor de vijfde keer op Pukkelpop. Hun debuut in Kiewit dateert van 2001. Verder staan Rare Akuma en Antoon 2 voor hun Pukkelpop-debuut, respectievelijk op vrijdag en zaterdag in de Dance Hall.

Eerder maakte Pukkelpop de eerste namen op de affiche bekend. Zo zal ook Liam Gallagher volgende maand zijn Pukkelpop-debuut maken. Andere grote namen zijn Editors, Anne-Marie, Marshmello, Balthazar en dEUS. De laatste namen voor deze editie volgen snel, aldus de organisatie.

Intussen zijn de eerste werken aan het festivalterrein gestart. Het festival in Kiewit mikt op een volwaardige editie met 66.000 bezoekers per dag. Volgens de organisatie zou op Pukkelpop geen sprake zijn van social distancing of mondmaskers. Festivalgangers zouden wel een vaccinatiepaspoort moeten kunnen tonen, of zich moeten laten testen. 'Pukkelpop 2021 wordt uiteraard ook de editie van safety first, modaliteiten en protocollen', klinkt het. 'In goed en grondig overleg met de bevoegde overheden laat de organisatie zich begeleiden richting augustus. De laatste rechte lijn is ingezet.'

