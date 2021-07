Pukkelpop maakt een eerste rist namen bekend. Onder meer Liam Gallagher, Editors, Marshmello, Balthazar en dEUS spelen tussen 19 en 22 augustus op het eerste grote zomerfestival sinds de pandemie.

Het wachten is voorbij: zo'n twee weken na de start van de ticketverkoop, maakt Pukkelpop een eerste deel van de line-up bekend. En daar zitten veel internationale namen tussen: Editors, Marshmello, Anne-Marie en Liam Gallagher prijken bovenaan de affiche. Al zouden het wel eens vooral de kleinere acts kunnen zijn die u deze zomer in Kiewit verrassen: met Arlo Parks, Dry Cleaning, Pa Salieu, Squid, Working Men's Club en Ashnikko heeft Pukkelpop de bands achter enkele van de interessantste releases van het voorbije jaar beet.

Verder zijn ook Lianne La Havas, Jamie XX, Sam Fender, Mabel, Beabadoobee, Caribou en Burna Boy er deze zomer bij. Voor de betere beats kunt u terecht bij Nina Kraviz, Peggy Gou, Helena Hauff, Kelly Lee Owens en Kölsch. Fans van het hardere gitaarwerk kunnen dan weer hun hart ophalen aan Shame, Idles, en Crack Cloud. Jazzliefhebbers doen hetzelfde in de Club bij Kokoroko en Sons of Kemet. Uw eerste circle of death sinds die vermaledijde vleermuis zou u deze zomer wel eens kunnen beleven tijdens hiphopshows van Future, Slowthai of Skepta.

Belgen

Ook aan acts van eigen bodem ontbreekt het niet. Op de eerste festivalavond warmen onder meer Zwangere Guy, Compact Disk Dummies, Dirk, en rappers Dikke en Freddie Konings het publiek op. Verder speelt Whispering Sons een thuismatch in Kiewit, is Balthazar headliner op zaterdag 21 augustus en maakt Netsky zijn langverwachte terugkeer naar het festival. Ook dEUS, Charlotte de Witte, Bazart, 2manydjs, The Subs, Nordmann en Mauro Pawlowski trekken in augustus naar Pukkelpop. Uit Nederland haalt het Limburgse festival dan weer Eefje de Visser, Froukje, rapfenomeen Joost en de coldwavers van De Ambassade.

De ticketverkoop ging op 16 juni van start. Tot en met woensdag 30 juni konden enkel vanuit België tickets worden besteld. Intussen zijn al zo'n 85 procent van de combitickets de deur uit.

Pukkelpop mikt op een volwaardige editie met 66.000 bezoekers per dag en laat zich door de bevoegde overheden begeleiden om het festival veilig te organiseren. Volgens de organisatie zijn social distancing en mondmaskers niet nodig. Wie na een volledige vaccinatie of recent herstel van covid-19 een officieel certificaat kan voorleggen, krijgt toegang tot het festival mits in het bezit van een geldig ticket. Wie nog niet of slechts gedeeltelijk gevaccineerd is, moet maximum 72 uur voor toegang tot het festival een negatieve PCR-test afleggen. Een tussentijdse antigeentest kan mogelijks worden verplicht. (M.M.)

Pukkelpop 2021 19 tot 22 augustus, Kiewit. De volledige line-up en tickets vindt u op www.pukkelpop.be.

