ByteDance, het Chinese bedrijf achter de populaire videoapp Tiktok, heeft plannen om een eigen muziekstreamingdienst op te richten. Dat schrijft Financial Times. De nieuwe dienst gaat de strijd aan met Spotify en Apple Music.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant Financial Times is ByteDance, bij ons vooral bekend als het Chinese bedrijf achter filmpjesapp TikTok, aan het onderhandelen met de grote platenmaatschappijen Universal, Warner en Sony omdat het zelf een streamingdienst wil beginnen. De dienst zou volgende maand al worden gelanceerd in landen als India en Brazilië, later zou de release in de Verenigde Staten volgen.

Ook zonder streamingdienst heeft ByteDance via TikTok al een grote invloed op de consumptie van muziek. Zo begon het succesverhaal van Old Town Road van Lil Nas X, wellicht de grootste hit van 2019, via duizenden filmpjes van TikTok-gebruikers die op het nummer dansten. Naast TikTok heeft ByteDance bovendien nog heel wat andere apps die buiten China amper gekend zijn. Die apps hebben allemaal samen een miljard frequente gebruikers - althans dat beweert TikTok zelf.

TikTok wint de jongste jaren aan populariteit, maar ByteDance zelf komt regelmatig in opspraak. Zo bleek het bedrijf op een illegale manier gegevens van minderjarigen te verzamelen, bleken pedofielen seksueel getinte reacties te plaatsen onder video's van kinderen en startte de Amerikaanse overheid vorig jaar een onderzoek naar TikTok, omdat China via de app data zou kunnen verzameln van Amerikaanse gebruikers.