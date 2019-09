Hoe filmpjes-app TikTok een lawine aan absurde en grappige hits opwekt

Geert Zagers Journalist bij Knack Focus

Herinnert u zich de Harlem Shake nog, die keer in 2013 dat élke lokale voetbalclub of leutige groep collega's op de tonen van Baauer twintig seconden lang zo weinig mogelijk deed, tot de beat dropte en iedereen tien seconden loosging, meestal wild dansend in een dierenpak? Welnu, vermenigvuldig de Harlem Shake met honderdduizend en stel u voor dat die allemaal op een soort Instagram terug te vinden zijn. Proficiat, u hebt net de toekomst van de muziekindustrie bedacht. Of toch de toekomst zoals TikTok die ziet.

Lil Nas X © Mellon

Het was een ongewone zomer voor wie de muziekindustrie van nabij volgt. Zeker midden augustus gebeurden er te veel rare dingen in de hitlijsten om toeval te zijn. Mariah Carey scoorde een bizarre zomerhit met Obsessed, een tien jaar oude single die ogenschijnlijk uit het niets miljoenen streams begon te verzamelen. De verklaring daarvoor bleek een intrigerend TikTok-filmpje dat viraal was gegaan en waarin een tienermeisje wenend en zonder enig enthousiasme een reeks danspasjes afwerkte op dat nummer. Honderdduizenden tiktokkers hadden hun eigen versies van de danspassen gefilmd, waarna het nummer ook buiten het platform zijn eigen leven was gaan leiden. Obsessed heeft vandaag evenveel plays op Spotify als pakweg Careys hitversie van Without You.

