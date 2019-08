Vijf nummers die tieners tot uw en onze verbazing luidkeels kunnen meezingen dankzij de videoapp TikTok.

Mariah Carey - Obsessed

Tien jaar na de officiële release wordt Obsessed, een disstrack aan het adres van Eminem, plots de zomerhit van het jaar genoemd. Het begon in juli, toen ene Reesehardy7 een filmpje van zichzelf deelde waarin ze al huilend op het nummer danst. Andere gebruikers imiteerden al snel haar danspasjes, en de Obsessed Challenge groeide uit tot een van dé TikTok-hypes van deze zomer. Zelfs Carey waagde een poging, al had ze de pasjes niet helemaal onder de knie.

Nickelback - Next Contestant

Helaas, ook de hedendaagse jeugd is Nickelback niet vergeten. Nog verontrustender is dat ze uitgerekend Next Contestant hebben uitgekozen, een nummer uit 2005 over extreme jaloezie, bezitterigheid en mannen in elkaar slaan omdat ze iets te lang naar je vriendin hebben gestaard. Ideaal om (al dan niet ironisch) de macho in uzelf naar boven te halen.

Dschinghis Khan - Moskau

U kent de Duitse groep misschien nog van haar deelname aan het Eurovisiesongfestival in 1979, maar het is met een ander nummer uit datzelfde jaar dat ze TikTok veroveren. Het bombastische disconummer Moskau en de bijbehorende danspasjes zijn dan ook het perfecte postironische meme-voer. Het concept: kleed u zo Russisch mogelijk (verbazend veel jongeren associëren het land met gasmaskers), doe een Russische volksdans op speed of dupliceer uzelf tot een heus leger.

Avril Lavigne - Hello Kitty

In 2014 was Hello Kitty nog een racistisch nummer met een videoclip die zowat alle Japanse clichés afvinkte, inclusief identieke, expressieloze achtergronddanseressen en fluorescerende snoepwinkels. Vandaag vormt die song de ongepaste soundtrack om uw schattigste danspasjes en mangalooks op boven te halen voor de zogenaamde Arigato, Kawaii Challenge. We leven in vreemde tijden.

Skee-Lo - I Wish

Bijna vijfentwintig jaar nadat Skee-Lo zich met het catchy I Wish onbewust het imago van onehitwonder bijeenrapte, halen tieners het nummer nog eens vanonder het stof. Of toch de zin 'I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller', waarbij ze dat laatste woord reduceren tot 'ball' en zichzelf transformeren tot bal. U moet het zien om het te begrijpen.