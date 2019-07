Dreigt de strop voor TikTok? Populaire karaoke-app opnieuw in legale problemen

Arno Vermeulen Medewerker Knack Focus

TikTok, de sociale-media-app waarop gebruikers video's van zichzelf opnemen en delen, kwam eerder al in opspraak door seksueel getinte inhoud en een pedofilieprobleem, en wordt na een monsterboete in de VS en een tijdelijk verbod in India nu ook door het Verenigd Koninkrijk onderzocht. En hoe zit het bij ons?

© Reuters | Danish Siddiqui

Elizabeth Denham, huidig UK Information Commissioner, verklaarde vorige week dat er een onderzoek loopt naar de manier waarop TikTok omgaat met de persoonsgegevens en de veiligheid van zijn jonge gebruikers. Er wordt gekeken naar de transparantie van de app naar de gebruikers toe, het open chatsysteem en de video's die door kinderen online gedeeld worden. Het onderzoek moet vaststellen in welke mate het bedrijf de wetten voor kinderbescherming schendt.

...

