Deze hyperpopartiest heeft een vruchtbaar jaar achter de rug.

Aka: Ash Gutierrez

Ash Gutierrez is zestien, begon pas vorig jaar muziek te maken en stond nog nooit op een podium. En toch deelt hij een label met Billie Eilish en Olivia Rodrigo, mag hij Lana Del Rey tot zijn fans rekenen, dook hij de studio in met Blink-182-drummer Travis Barker en wordt hij hier en daar de toekomst van de hyperpop genoemd. Het tempo waarin Gutierrez de muziekwereld bestormt, is behoorlijk waanzinnig. Dat heeft hij vooral aan het internet te danken, de plek waar hij vanuit zijn slaapkamer in Hendersonville, North Carolina een community vond. Eerst via YouTube-vlogs die amper views behaalden. Later op Discord en SoundCloud, waar hij Lil Peep, Lil Tracy en 100 Gecs ontdekte en bevriend raakte met jonge, gelijkgestemde artiesten zoals Ericdoa, Brakence en Midwxst. Pas aan het begin van de pandemie besloot hij uit verveling en tussen zijn Zoom-lessen door voor het eerst zélf muziek te maken als Glaive (gestileerd als glaive), vernoemd naar een wapen uit de game Dark Souls III. Het resultaat klinkt exact zoals je kunt verwachten van een internetkid: korte songs vol autotune en teen angst, een hyperkinetische mix van hyperpop, emo, poppunk en hiphop en titels zonder hoofdletters zoals hey hi hyd en i wanna slam my head against the wall. Al snel scoorde hij een platencontract bij Interscope Records en bracht hij zijn eerste ep cypress grove uit, die hij binnenkort naar eigen zeggen zal overklassen met opvolger all dogs go to heaven. Niet dat Glaive is gaan zweven. Hij blijft gewoon muziek maken in zijn slaapkamer. Alleen heeft hij nu een duurdere microfoon. Een willekeurige quote: 'Op school heb ik weinig geleerd, maar muzikaal gezien was dit het beste jaar ooit.'