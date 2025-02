Horst Festival onthult volledige line-up

Four Tet, Helena Hauff, The Bug, Verraco, Lefto Early Bird en een hele hoop andere namen trekken dit jaar de zomer op gang tijdens Horst Festival.

De laatste jaren heeft Horst Festival zich opgewerkt als een van de belangrijkste festivals voor hippe vogels op de dansvloer. Vorig jaar vierde het festival zijn tiende verjaardag, dit jaar volgt de elfde editie op 1, 2 en 3 mei.



Eerder kondigde de organisatie al aan dat het met Four Tet een grote naam gescoord had. Zonet werden ineens alle andere namen op de affiche onthuld, en het belooft weer een gevarieerd dansfestijn te worden. Zo wordt de opbeurende house verzorgd door onder meer Eris Drew, Job Jobse en Erol Alkan b2b Palms Trax, terwijl Badsista en Verraco voor de opzwepende, Zuid-Amerikaanse beats zorgen. De Duitse electroproducer Helena Hauff deelt de draaitafels met cult-dj Stingray 313, en het fenomeen DJ Marcelle komt een set draaien waar alles mogelijk is. Verwoestende livesets worden dan weer voorzien door technolegende Surgeon en dubproducer The Bug. Ten slotte wordt ook lokaal talent niet over het hoofd gezien: onder meer Lefto Early Bird, DJ Shoplifter, Otis en Nosedrip zakken af naar Vilvoorde. De volledige line-up is te vinden op de website van het festival.



Na het tienjarig jubileum wil de organisatie het festival ook anders inkleden. Het oorspronkelijke plan was om het water aan de oorspronkelijke Asiat site over te steken en daar een nieuw festivalterrein op te zoeken, maar dat plan blijkt voorlopig nog even niet te realiseren. Wel belooft de organisatie om de huidige site volledig om te toveren. Om te weten wat dat precies betekent, moeten de bezoekers zelf gaan kijken.