Chappell Roan komt naar Pukkelpop

Ook Chase & Status en Oscar and the Wolf zakken deze zomer af naar Kiewit.

De organisatie van Pukkelpop heeft zonet de eerste drie namen voor de editie van 2025 aangekondigd. De grootste is ongetwijfeld Chappell Roan, die afgelopen zondagnacht nog de Grammy voor ‘best new artist’ in ontvangst mocht nemen. Met monsterhits als Good Luck, Babe en Hot To Go zal deze popbelofte de Limburgse weide ongetwijfeld in lichterlaaie zetten.



Wie zijn muziek liever wat elektronischer en opzwepender heeft, kan dan weer uitkijken naar het britse drum-and-bassduo Chase & Status. Net als Chappell Roan betreden zij op vrijdag 15 augustus het hoofdpodium.



Ten slotte sluipt er ook wat chauvinisme in de eerste aankondiging. Ook Oscar and the Wolf komt naar Pukkelpop, eveneens op hetzelfde podium en dezelfde dag.



Pukkelpop gaat dit jaar door van 14 tot en met 17 augustus.