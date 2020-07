Voor het eerst in de geschiedenis van de Mercury Prize domineren vrouwen de shortlist.

Vandaag werden de genomineerden van de 29ste Mercury Prize, de prestigieuze award voor het beste Britse of Ierse album van het jaar, bekendgemaakt. Onder meer Stormzy, Dua Lipa, Georgia, Michael Kiwanuka en Laura Marling schopten het tot de shortlist. Met zeven vrouwelijke artiesten of frontvrouwen, staan er voor het eerst meer vrouwen dan mannen op de lijst. Voor Laura Marling is dit de vierde nominatie, voor Michael Kiwanuka de derde.

Waar vorig jaar punk de lijst overnam, zwaait pop nu de plak: Future Nostalgia van Dua Lipa, Seeking Thrills van Georgia, Fibs van Anna Meredith en How I'm Feeling Now van Charli XCX overtuigden de jury. Sinds M People, Take That en Spice Girls nominaties in de wacht sleepten in de jaren negentig, besteedde de prijs niet veel aandacht meer aan pop.

Met Stormzy en Kano krijgt ook Britse rap en grime een plek, Moses Boyd vertegenwoordigt de Londense jazzscene. Nieuwkomers zijn indieband Lanterns on the Lake, en jonge rockformaties Porridge Radio en Sports Team.

De winnaar wordt op 10 september bekendgemaakt tijdens een ceremonie in Londen - als de coronamaatregelen het toelaten. (M.M.)

Ontdek hier de volledige lijst: Anna Meredith - Fibs Charli XCX - How I'm Feeling Now Dua Lipa - Future Nostalgia Georgia - Seeking Thrills Kano - Hoodies All Summer Lanterns on the Lake - Spook the Herd Laura Marling - Song for Our Daughter Michael Kiwanuka - Kiwanuka Moses Boyd - Dark Matter Porridge Radio - Every Bad Sports Team - Deep Down Happy Stormzy - Heavy is the Head

