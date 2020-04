4 star star star star star

Vanuit onze coronacocon zien we van alles op ons afkomen wat er anders niet of veel minder zou zijn geweest: patrouillerend blauw op straat, start-to-runners in het park, een nieuwe plaat van Laura Marling.

Oorspronkelijk stond de release van Song for Our Daughter voor deze zomer gepland. Maar, zo deelde de Britse folkchanteuse vorige week mee: 'In het licht van de verandering van al onze omstandigheden zag ik geen reden om iets achter te houden dat op zijn minst vermaak kan bieden, en wie weet een gevoel van eenheid kan schenken.'

Eerste vaststelling: de plaat wijkt niet spectaculair af van de rest van Marlings canon. Nog steeds heeft ze welberaden folkpopsongs in de vingers, geboren uit persoonlijke onrust en introspectie, waarin dankzij de gracieuze muzikale inkleding toch altijd een droesem van hoop achterblijft. Marling schreef deze liedjes in Londen, het nest waarop ze na een jarenlang verblijf in LA weer is neergestreken. Toch koestert ze nog steeds de dankbare artistieke mogelijkheden van het reisverhaal: niet zozeer als toerende muzikante, maar figuurlijk, als individu in ontwikkeling. Op voorganger Semper Femina (2017) illustreerde Marling hoe wildheid en beheersing bij vrouwen sterker tegen elkaar opbotsen dan bij mannen. Nu richt de zangeres zich, met het aura van wijsheid dat ze zich sinds haar dertigste heeft toegeëigend, tot de generatie vrouwen die na haar komt - of mogelijk tot haar jongere zelf. Dat doet ze met raad die ze zelf nooit heeft gekregen. 'Stay low, keep brave', klinkt het in Strange Girl. Maar ook, zoals een strenge tante: 'Don't bullshit me.' En aangezien tegenstrijdigheden nu eenmaal bij het bestaan horen, heet liefde in Only the Strong 'a sickness that time cures' te zijn, waarna afsluiter For You bulkt van de verrukking vanwege de ontmoeting met een zielsverwant. De voorbije jaren schreef Marling voor theater en blies ze met Mike Lindsay van Tungg het project Lump leven in, wat naar eigen zeggen nieuwe muzikale perspectieven heeft geopend. Niettemin hadden songs zoals Fortune of Hope We Meet Again evengoed op eerdere platen kunnen opduiken. Anderzijds: dat er opnieuw strijkers aan te pas komen, is gezien de hemelse meerwaarde ervan géén bezwaar. Bovendien behoren het van een countrybries genietende Alexandra, het bloedmooie Held Down en ook het onder een cascade van achtergrondstemmen klaterende For You tot Marlings beste songs in jaren. Tot slot: Marling heeft inmiddels ook het oeuvre van Paul McCartney 'ontdekt' en dat is te horen, maar we zeggen niet waar. Zoekspelletjes: ideaal, tegenwoordig.