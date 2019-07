Black Mamba in dertien korte antwoorden.

Welke poster hing er prominent op jouw puberkamer?

De Joepie-posters - met die vervelende nietjes in het midden - van Justin Timberlake, Shakira, Rihanna en zelfs Tokio Hotel. Al had ik toen nog niet door dat Bill, de zanger, een jongen was.

Wat is jouw meest onhebbelijke eigenschap?

Ik wil nogal vaak gelijk krijgen, wat kan leiden tot nodeloos lange discussies.

Wat wilde je worden als kind?

'Bekend', schreef ik in vriendenboekjes. Ik wist alleen nog niet hoe. Maar ik heb lang getwijfeld of ik niet zou deelnemen aan Eurosong for kids of solliciteren voor een job als Ketnetwrapper.

Wat is jouw vroegste herinnering?

Misschien niet de vroegste maar wel de helderste: toen de huisbaas tijdens het feestje voor mijn zesde verjaardag langskwam en liet weten dat we daar niet konden blijven wonen. Ik herinner me vooral nog hoe sterk mijn ouders zich hielden, want het feestje moest doorgaan.

Wat is het beste advies dat jouw ouders je ooit gaven?

Mijn mama zei altijd: 'Als het iets is wat je wilt doen, ga er dan voor!'

Welke levensles wil je zelf doorgeven aan de volgende generatie?

Ga af en toe offline!

Hoe kom je tot rust?

Op aanraden van mijn broer begin ik tegenwoordig elke dag met zeven minuten meditatie. Daarna ben ik volledig zen.

Wiens job zou je weleens voor één dag willen overnemen?

Die van Redouane, mijn personal coach. Andere mensen helpen om gezond te leven en fit te blijven lijkt me geweldig.

Van welke gewoonte wil je zo snel mogelijk af?

Elke twee seconden mijn gsm checken. Mijn cravings naar frieten. Altijd op het nippertje vertrekken. Vier outfits passen vooraleer ik de juiste vind. Duizend tabbladen tegelijk open laten staan. De lijst is heel lang.

Welke leerkracht blijft je nog altijd bij?

Mevrouw Maes van fysica. 'Noonah, wil je zwijgen voor de mensen die wél naar het vierde gaan!'

Wat is het domste dat je ooit gekocht hebt?

De elektrische gitaar van Aldi toen ik plots gitaar wilde leren. Ik speel trouwens nog steeds geen gitaar, en blijkbaar wil niemand een gitaar van Aldi overkopen.

Welke stommiteit schiet jaren later, zo rond drie uur 's nachts, weleens door jouw hoofd?

Ik word 's nachts enkel wakker als ik moet plassen.

Waar zie je jezelf over tien jaar?

Vroeger had ik een duidelijk beeld van waar ik in het leven wilde staan. Sinds ik dj ben, leef ik van dag tot dag.