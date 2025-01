Smart kent vele gedaantes op ‘Lay Low’ van Eddie Chacon

Er staat geen maat op Eddie Chacon: vijf jaar na zijn onverwachte maar bejubelde comeback is de minzame soulcrooner toe aan zijn derde langspeler.

28 jaar geleden veroverde Eddie Chacon de wereld als de helft van het duo Charles & Eddie met de monsterhit Would I Lie to You. In de zomer van 2020 vond de soulcrooner een tweede artistieke adem met het album Pleasure, Joy & Happiness. Intussen is hij met Lay Low al aan zijn derde soloplaat toe.



Het was producer John Carroll Kirby die Chacon destijds uit het muzikale slop haalde. Als rechterhand van Solange op When I Get Home (2019) en sessiemuzikant voor onder meer Frank Ocean beschikte Kirby over de nodige expertise om Chacons meditatieve, smachtende songs op de juiste slaapkamertemperatuur te brengen. Na Pleasure, Joy & Happiness en opvolger Sundown (2023) achtte Kirby de tijd rijp om de studioteugels door te geven. De keuze viel op Nick Hakim, naast muzikant en producer zelf ook een zanger die de kunst van subtiel geschakeerde, uit tristesse en fluistertonen gewonnen torch songs beheerst.

Hakim – die al lof oogstte van d’Angelo en Erykah Badu – creëerde voor Lay Low een klankpalet dat aanvoelt als ‘overspoeld door schoonheid die worstelt om zijn weg te vinden’, dixit Chacon. Versta: korrelige drums, half weggemoffelde pianotoetsen en mist spuiende synths. De stem van Chacon reikt vanuit de schemering naar het licht in de sensuele titeltrack en in Let You Go. ‘Always searching for the good sun’, zingt hij in Good Sun, dat klinkt als Al Green geproducet door de Sly Stone van There’s a Riot Goin’ On.

Eddie Chacon verloor zo’n tien jaar geleden zijn moeder aan alzheimer. Nu pas verwerkt hij dat heengaan in zijn songs. Maar sommige metaforen over aftakeling en eindigheid haken perfect in op de actualiteit. ‘Everything we have is like an empire that we built upon the sand’, klinkt het in Empire, het met blazers aangezwengelde, meest uptempo moment van de plaat. Ook bij End of the World en het door grimmige orkestraties gestuwde Let the Devil In is het moeilijk geen verband te leggen met de machtswissel in Washington en met de vernietigende vuurzee die door Chacons thuisstad Los Angeles raasde. Smart kent dan ook vele gedaantes.