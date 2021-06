Onafhankelijke muzikanten uit de Benelux kunnen vanaf vandaag beroep doen op de digitale distributiedienst TuneCore van moederbedrijf Believe.

Believe kan gezien worden als een versie 2.0 van de traditionele platenfirma, een die via haar dochterplatform TuneCore een distributiedienst aanbiedt voor doe-het-zelf-muzikanten die ook hun eigen rechten voor 100 procent in eigen handen willen houden. De inkomsten gaan ook volledig naar de artiest en ze behouden de controle over hun muzikale carrière. De aanvullende diensten van Believe zijn er om ondersteuning te bieden in alle stadia van die muzikale carrière.

DIY

Met lokale activiteiten in 14 landen en op vier continenten is TuneCore het grootste globale 'Do It Yourself' muziekplatform voor independent artiesten en labels. Via hun platform kunnen artiesten autonoom hun muziek zetten op meer dan 150 streamingplatformen waaronder Spotify, Apple Music, TikTok en Deezer.

'Door de coronacrisis is de digitale transformatie in een stroomversnelling beland. Meer dan 80% van de Nederlandse muziekinkomsten komt nu uit streaming en onafhankelijke artiesten en labels staan sterker dan ooit tevoren. We willen nu ook in de Benelux onze expertise, data en technologie aanbieden en met Believe en TuneCore ook hier dé digitale distributiepartner worden van de independent muziekcommunity', zegt Nikolaas De Belie, Head of Believe & TuneCore Benelux.

