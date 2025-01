Tv-tip: Leo Woodall maakt priemgetallen sexy in ‘Prime Target’

Een jonge Britse wiskundige aan de universiteit van Cambridge is ervan overtuigd dat priemgetallen de sleutel tot het universum vormen. Probleem: als hij erin slaagt een patroon te vinden in de schijnbare willekeur van zijn lievelingscijfers, dan wordt elk beveiligingssysteem van elke computer ter wereld zo lek als een zeef. Voor hij het weet, zit een mysterieuze maar machtige vijand achter hem aan. Terwijl de lijken zich opstapelen, is zijn enige medestander een Amerikaanse surveillanceagente, die gelukkig van aanpakken weet.



Als de synopsis van Prime Target een beetje nerdy klinkt, weet dan dat de briljante wiskundige gespeeld wordt door de enige man op aarde die priemgetallen sexy kan maken: Leo Woodall. De Brit werd voor het eerst opgemerkt in het tweede seizoen van The White Lotus, groeide vorig jaar uit tot een superster dankzij de Netflix-hit One Day en is volgende maand in de cinema te zien in Bridget Jones: Mad about the Boy. Zwalpende charmeur, wiskundig genie of veel te jonge love interest van Renée Zellweger: Leo moet alleen de blik in zijn puppyogen licht bijstellen. De reeks profiteert geweldig van Woodalls star quality, die dwars door de baggy broek en saaie T-shirts van zijn personage Edward Brook heen schijnt.

Prime Target is niet mild voor nerds: elke keer als het verhaal te theoretisch dreigt te worden, duikt er een moordenaar op en wordt de schuldige naar de andere wereld geholpen. De reeks vindt zo een goeie balans tussen plot en actie, maar het mooiste is nog dat Edward Brook zelf ook een beetje een priemgetal is: alleen deelbaar door 1 en zichzelf. De scènes met zijn vader en diens nieuwe gezin, of met de begripvolle barman met wie hij af en toe in bed belandt, maken pijnlijk duidelijk dat hij geen aansluiting vindt met de mensen om hem heen.

Acteur Leo Woodall wordt wél goed omringd, door oude klasbakken als Stephen Rea en Sidse Babett Knudsen en jong geweld als Quintessa Swindell (als de Amerikaanse agente) en Fra Fee (de barman). Dat de superster in wording zich, tussen twee projecten voor de massa door, even op het fijne Apple TV+ begraaft, is voor u een goede aanleiding om eens hetzelfde te doen.