Dit zijn de negen finalisten van De Nieuwe Lichting 2025

Studio Brussel gaat opnieuw op zoek naar het muziektalent van morgen. Knack Focus zetelt in de jury en kiest mee wie in de voetsporen van Ise, Tamino en Sylvie Kreusch treedt. We lieten ons vriendenboekje invullen door de finalisten.

Alice Mae

Mijn naam is Alexia Dhertoge.

Ik ben 25 en woon in Brakel.

Ik maak no-nonsenserock met een vleugje pop.

Mijn nummer Better Ways gaat over onze hedendaagse wereld. Er zijn veel dingen die beter kunnen, maar misschien leggen we ons te veel druk op om op elk vlak beter te worden.

Mensen moeten op mij stemmen omdat ik songs schrijf zonder veel glitter en tierlantijntjes. De muziek is de focus.

Een ideaal moment om mijn muziek te beluisteren is in de auto. Al zeg ik dat misschien omdat ik zelf vaak in de auto naar muziek luister.

Als ik geen muziek zou maken, zou ik professioneel dogsitter worden.

Mijn favoriete muzikale herinnering is het concert van Taylor Swift vorig jaar in Amsterdam. Ik was een van de gelukkigen die een ticket kon bemachtigen.

Ben je enthousiast over de reünie van Oasis? Ja! Daar heb ik helaas geen ticket voor. Karma.



Andro!dz

Onze namen zijn Corneel Wuyts, Xander Van der Jeugt, Jonas Nuttin en Dries Covens.

Wij zijn 22, 22, 21 en 25 en hebben onze band opgericht in Hasselt.

Wij maken drum-‘n-bass, maar dan als liveband en niet als dj.

Ons nummer Forward gaat over keihard verdergaan, zonder om te kijken.

Mensen moeten op ons stemmen omdat we deze zomer nog geen plannen hebben.

Een ideaal moment om onze muziek te beluisteren is wanneer je zin hebt om een feestje te bouwen. Perfect om net voor de afterparty nog even te knallen.

Als we geen muziek zouden maken, zouden we niets doen.

Onze favoriete muzikale herinnering is onze allereerste show ooit, op Rock Earthfield in Evergem. Er was weinig volk, maar iedereen snapte wat we deden.

Onze droomcollab is Becky Hill, een unieke popzangeres die ook drum-‘n-bass maakt. Maar dat zal onze zanger niet graag horen.



Arend Delabie

Mijn naam is Arend Delabie.

Ik ben 22 en woon in Kortrijk.

Ik maak slackerrock en indiepop met een DIY-kantje.

Mijn nummer Stain gaat over intoxicatie als een manier om met een gebroken hart om te gaan.

Mensen moeten op mij stemmen omdat Stain een mooi voorproefje is van de andere bangers die er nog aankomen.

Een ideaal moment om mijn muziek te beluisteren is wanneer je na een toffe avond op café naar huis stapt en ineens beseft dat je om zeven uur moet opstaan.

Mijn favoriete muzikale herinnering is toen ik de videoclips van Gorillaz ontdekte. Ik was nog jong en de filmische wereld van hun video’s was voor mij een eyeopener.

Mijn droomcollab is Spinvis. Dan zou ik in het Nederlands moeten zingen, maar dat heb ik ervoor over.

Mijn favoriete vogel is een kerkuil, die zijn lekker mysterieus.



Birame

Mijn naam is Pieter Birame Alloing.

Ik ben 19 en woon in Mechelen.

Ik maak r&b-pop met een alternatieve twist.

Mijn nummer The Worst Parts of You gaat over hoe oppervlakkig het nachtleven soms kan zijn. Mijn song beschrijft de kater van de ochtend na een feestje.

Mensen moet op mij stemmen omdat België meer gay representatie nodig heeft. Next gay pop icon, baby!

Een ideaal moment om mijn muziek te beluisteren is wanneer je na een feestje naar huis wandelt en even tot jezelf moet komen.

Mijn favoriete muzikale herinnering is toen ik twee jaar geleden Björk in Parijs zag.

Mijn droomcollab is Solange. Zij heeft gewoon alles, zowel swag als intellect.

Mijn grootste droom is om een Tiny Desk Concert te geven. Al mijn favoriete artiesten zijn daar gepasseerd en die optredens zijn altijd zo schattig en krachtig tegelijk.



DracoBoy

Mijn naam is Steve Charles Manga.

Ik ben 27 en woon in Brussel.

Ik maak een mengeling van hiphop en elektronische muziek met een vleugje rock.

Mijn nummer Fusée gaat over iemand die niet meer wil leven in deze wereld vol oorlog, ongelijkheid en racisme. Dankzij muziek kan hij even ontsnappen.

Mensen moeten op mij stemmen omdat ik denk dat ik iets fris kan doen in de Belgische scene.

Mijn favoriete muzikale herinnering is toen ik als kind mijn ouders hoorde luisteren naar muziek uit hun thuisland Kameroen. Vooral de genres makossa en bikutsi hebben mijn interesse in muziek aangewakkerd.

Mijn droomcollab is Stromae. Hij maakt diepe nummers over droevige verhalen én doet mensen dansen.

Mijn guilty pleasure is manga. Niet omdat dat mijn achternaam is, maar omdat ik van Death Note hou.



Junkyardpool

Onze namen zijn Fien Muylle, Nio Van Laer en Hannes Denhaerynck.

Wij zijn 18 en hebben onze band opgericht in Gent.

Wij maken rockpunk. Niet punkrock, maar rockpunk.

Ons nummer Bernaar gaat over een stalker genaamd Bernard die iemand wil kidnappen.

Een ideaal moment om onze muziek te beluisteren is wanneer je heel boos bent of wanneer je geen energie hebt en een opkikker nodig hebt. Misschien past ze ook goed in een rage room.

De droomcollab van onze zangeres Fien is Amyl and the Sniffers.

De droomcollab van onze gitarist Nio is een klassieke muzikant. En anders Muse.

De guilty pleasure van Nio is Tom Odell. Mensen denken dan altijd aan Another Love, maar dat nummer kan hij niet uitstaan. Zijn laatste album was pas goed.

Zouden jullie naar een poolparty op een vuilnisbelt gaan? Sowieso. Onze zwemkleren liggen al klaar.



Kaat Van Stralen

Onze namen zijn Kaat Vanstraelen, Faust De Vogelaere, Anton Robberechts en Melvin Slabbinck.

Wij zijn 24, 24, 22 en 26 en hebben onze band opgericht in Aarschot.

Wij maken muziek die op een golfje van punk, psychedelic en spokenword surft.

Ons nummer Stop met wenen gaat over alle voelers die vaak te horen krijgen dat ze niet emotioneel mogen zijn. Het is een protestlied over kwetsbaarheid.

Mensen moeten op ons stemmen omdat we iets origineels brengen dat live echt knalt (en omdat onze drummer Melvin graag in De slimste mens wil zitten).

Onze droomcollab is Sylvie Kreusch of Charlotte Adigéry, allebei krachtige vrouwen met een uniek geluid.

De guilty pleasure van onze frontvrouw Kaat is musical. De manier waarop theater en muziek daarin samenkomen is heel inspirerend.

De grote droom van Kaat is om ooit zelf een musical te schrijven die deel van de canon wordt.

Het favoriete Nederlandse woord van Kaat is ‘spook’. Ze weet niet waarom, maar de manier waarop dat woord klinkt doet iets met haar.



Salvia

Mijn naam is Nicole Selivan.

Ik ben 22 en woon in Brussel.

Ik maak depressieve postpunk en darkwave.

Mijn nummer Time gaat over hoe snel de tijd tikt voor iedereen, ongeacht je geslacht, religie, …

Mensen moeten op mij stemmen als ze hun emoties proberen te accepteren. Mijn muziek is een soort therapie.

Een goed moment om mijn muziek te beluisteren is wanneer je alleen en droevig bent.

Mijn favoriete muzikale herinnering is het concert van de lokale artiest Luna toen ik nog in Oekraïne woonde. Op dat moment besefte ik dat je je rare zelf kan zijn op een podium en dat mensen er nog van genieten ook.

Mijn droomcollab is DIIV of Lebanon Hanover.

Joy Division of Depeche Mode? Sowieso Depeche Mode. Ik kan het niet goed uitleggen, maar hun geluid heeft iets Slavisch.



Uwase

Mijn naam is Uwase Rutayisire.

Ik ben 24 en woon in Brussel.

Ik maak kwetsbare indiepop.

Mijn nummer Pedestal gaat over te veel liefde geven in relaties zonder die terug te krijgen.

Mensen moeten op mijn stemmen omdat ik geloof dat meer mensen nood hebben aan kwetsbare indiepop.

Mijn favoriete muzikale herinnering is toen ik eigenlijk moest studeren, maar in de plaats daarvan aan mijn bureau Perfect Blue schreef, het eerste nummer dat ik heb uitgebracht.

Mijn droomcollab is Michael Uzowuru, een producer die zowel aan Blonde van Frank Ocean als aan Motomami van Rosalía heeft meegewerkt.

Mijn guilty pleasure is Brooks & Dunn, een oud countryduo waar waarschijnlijk vooral vaders naar luisteren.

Mijn favoriete plekje in Brussel is de Maria-Louizasquare, een eilandje vol natuur en met een mooie fontein midden in het stadscentrum.



