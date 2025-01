‘Het deed deugd om te lachen met de jaarlijkse verloren maandag-video van Filip Dewinter’

Tobias Cobbaert schrijft wekelijks over wat hem wakker houdt. Of net niet.

Op de eerste maandag na Driekoningen is het blijkbaar verloren maandag. Die dag wordt vooral in de provincie Antwerpen gevierd, zelf heb ik er weinig voeling mee. Ik weet alleen dat het traditie is om op die januaridag samen te komen, bier te drinken en worstenbroodjes te eten.

Hoewel ik niet deelneem aan verloren maandag, kijk ik er toch elk jaar reikhalzend naar uit. Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter maakt er namelijk een gewoonte van om bij elke editie een karikaturale video op X te delen. Verloren maandag draait rond alcohol en varkensvlees, twee dingen die moslims om religieuze redenen niet consumeren. Dat vindt Dewinter de ideale gelegenheid om twee minuten racistische praat te verkopen.

Ook deze keer was het prijs. ‘Ook in 2025 zijn er nog zekerheden in het leven’, verklaart Dewinter. Hij heeft het dan over de rellen op oudejaar, maar het slaat net zo goed op het filmpje zelf. Elk jaar is het decor een ander café, en Dewinter ziet er ieder keer wat ouder uit, maar verder doet hij altijd krak hetzelfde. Rond de middag staat hij in een kroeg met een zware trappist in de ene hand en een worstenbroodje in de andere. Dan begint hij te vertellen wat verloren maandag precies inhoudt, en beweert hij dat zijn bier en broodje politiek incorrect zijn geworden in een stad die voor 30 procent door moslims bevolkt wordt – alsof ook maar iemand het hem verhindert om rond twaalf uur bier te beginnen drinken. Daarna loopt hij nog een paar makkelijke thema’s af: de kerstmarkt is tegenwoordig een wintermarkt, zwarte piet is een roetpiet geworden, en uiteraard worden al deze rampen door de islamisering veroorzaakt.

Filip Dewinters jaarlijkse boodschap is een moment van samenhorigheid op X.

Vlaams Belang is een partij waar ik me – voorzichtig gezegd – niet in kan vinden. Ik kijk dan ook niet uit naar de verloren maandag-boodschap omdat ik akkoord ga met de stellingen van Dewinter. Wel is het een moment van samenhorigheid op X. Ik ben niet de enige die op verloren maandag zit te wachten: iedereen weet dat de boodschap zal komen, iedereen weet exact wat er gezegd zal worden en iedereen springt een gat in de lucht wanneer alle voorspellingen weer blijken te kloppen. Jaren geleden is er een Filip Dewinters verloren maandag-bingo opgesteld, met alle vaste ingrediënten erop. Ook deze keer kon je zowat ieder vakje aankruisen.

Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe minder grappig ik het Vlaams Belang vind. Vroeger was het een partij die vanuit de marge wat extremistische, belachelijke campagnes lanceerde. Tegenwoordig hangt het doorbreken van het cordon sanitaire op meerdere plaatsen in Vlaanderen als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Het lachen met de verloren maandag-boodschap had deze keer dus een wat wrange nasmaak. Toch had het iets hartverwarmends om ons ook in 2025 samen nog eens vrolijk te maken met een politicus die steevast dezelfde knullige video ineenflanst die we collectief niet serieus kunnen nemen. In wat politiek geen gemakkelijk jaar zal worden, voelt het even aan als een moment van opluchting.