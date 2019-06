4 star star star star star

'So much activity', reageerde P!nk gespeeld verrast op het spektakelstuk dat zich bijna twee uur lang voor, achter en onder haar afspeelde. Gelukkig liep het de muziek niet voor de voeten.

Een dozijn vuurwerkpijlen: check. Een leger aan dansers en acrobaten: check. Een kabelbaan van aan het hoofdpodium tot aan de geluidstoren: check. Roze outfits, roze confetti, roze sofa's, roze straatlantaarnpalen: check, check, check, check. De Amerikaanse Alecia Beth Moore alias P!nk had werkelijk álles in stelling gebracht om te bewijzen dat ze, zo'n twintig jaar ver in haar carrière, nog steeds in de kopgroep van het poppeloton thuishoort.

...