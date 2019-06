4 star star star star star

'Wie is Guy?' prijkte op de sweater van Gorik Van Oudheusden. Gelukkig kregen we precies vijftig minuten om die quizvraag op te lossen.

Rijmelende Brusselaar? Hiphoppende wereldburger? Gorik van Oudheusden bewees in ieder geval dat je, ook al ben je niet met een baarmoeder uitgerust, best zwanger van ideeën kunt zijn. De rapper uit Ganshoren werd gesecondeerd door een oldschool beatmaster en een toetsenman die ook met een basgitaar uit de voeten kon en toonde zich gegradueerd in de betere verloskunde. Om één uur 's middags slaagde hij er al moeiteloos in een goedgevulde Barn op sleeptouw ...