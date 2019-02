Bluesmuzikant Tiny Legs Tim: 'YouTube leert je spelen als BB King. Ik kán dat niet'

Hij heeft de levensloop van de ware blueszanger. De kop, dat ook - wat zit er toch in het water in het diepe West-Vlaanderen? Feit is dat Tiny Legs Tim, né Tim De Graeve, zich geen persona aanmeet wanneer hij zingt. Het is een levenskeuze geweest, zo zal blijken. En zo komt het dat een man uit Westouter, na een omweg via New Orleans, nu vrijdag in de AB Club staat, met een negenkoppige band.

...