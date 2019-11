Deze muzikant wordt weleens de lelijke Justin Bieber genoemd. Hij is een wandelende meme.

Aka: Oliver Tree Nickell Leeftijd: 26 Locatie: Los Angeles Instagram: @olivertree

Hij omschrijft zichzelf als de lelijke Justin Bieber, heeft een bloempotkapsel, draagt ninetieszonnebrillen, oversized skijassen en iets dat verdacht veel lijkt op een kruising tussen een raversbroek en een tent. In zijn clips ligt hij in een bad vol Flamin' Hot Cheetos, wordt hij onthoofd door een Oekraïense tank of schiet hij in het rond met zijn bazooka vanaf een wit paard. Op sociale media poseert hij naast zijn oma met een zak wiet en deelt hij bizarre mockumentaries. Oliver Tree lijkt soms meer meme dan artiest: het is nooit helemaal duidelijk waar de grap begint of eindigt.

Ik heb gehoord dat amper drie procent van de wereldbevolking met een bloempotkapsel staat. Ik behoor tot die drie procent.

Aanvankelijk was Tree een conventionelere artiest. Dat hij op zijn derde met piano begon en drie jaar later zijn eerste album schreef, zoals hij zelf beweert, is minstens een beetje overdreven. Wat wél lijkt te kloppen, is dat hij als tiener gitaar speelde in een skaband, Irony, en als opkomend dj-talent mocht openen voor Skrillex, Zedd en Nero. Nadien waagde hij zich aan folkpop onder de naam Tree, inclusief een cover van Radioheads Karma Police die werd goedgekeurd door Thom Yorke. En toen ontdekte hij videoplatform Vine en begon hij te experimenteren met absurde alter ego's. In een van zijn filmpjes stelt hij zich voor als Turbo, een 32-jarige man die ecstasy aan kinderen verkoopt. Niemand weet waarom, maar het sloeg aan. Sindsdien maakt hij knettergekke pop, bracht hij de ep's Alien Boy en Do You Feel Me? uit, heeft hij miljoenen Spotify-plays en mocht hij openen voor Tyler, the Creator en Frank Ocean. Maar er lijkt een eind te komen aan zijn in kitsch gedrenkte carrière: de man kondigde zijn afscheid aan met de Goodbye, Farewell-tour. Uw laatste kans om hem aan het werk te zien, dus. Al weet je met Oliver Tree natuurlijk nooit.

In concert: op zondag 17/11 in Kavka Zappa, Antwerpen.