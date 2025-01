Alice Mae, Kaat Van Stralen en Uwase zijn De Nieuwe Lichting van Studio Brussel

Voor de dertiende keer ging Studio Brussel met De Nieuwe Lichting op zoek naar het jong talent van morgen. De luisteraars dienden hun stemmen in en kroonden Alice Mae, Kaat Van Stralen en Uwase tot de winnaars van de talentenjacht.

Opnieuw schreven meer dan duizend artiesten zich in voor De Nieuwe Lichting, Studio Brussels talentenjacht waarbij Knack Focus mee in de jury zetelt. Daaruit werden negen finalisten geselecteerd, waarvan er zonet drie tot winnaars gekroond werden. Zij winnen airplay op Studio Brussel, zullen professioneel advies van VI.BE en prijken binnenkort op de cover van Knack Focus.

Vooraleer het verdict van de luisteraars werd onthuld, deelde de vakjury eerst hun drie favorieten. Zij kozen voor de slackerrock en indiepop van Arend Delabie, de spoken word punk van Kaat Van Stralen en de kwetsbare indiepop van Uwase.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Uiteindelijk gingen de luisteraars akkoord met twee van die drie keuzes. Zij ruilden enkel Arend Delabie in voor Alice Mae. Milena Maenhaut, onze eindredacteur en muziekjournalist die in de jury zetelde, beschrijft haar song Better Ways als ‘een rechttoe rechtaan rocknummer dat meteen van stadions doet dromen.’



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het is de eerste keer ooit dat De Nieuwe Lichting door drie vrouwen gewonnen wordt. Kaat Van Stralen droeg haar overwinning dan ook op aan alle vrouwen die het willen maken in de muziekindustrie. Een boodschap die aansluit bij haar nummer Stop Met Wenen, volgens onze journalist ‘een anthem dat alle vrouwen die hun gevoelens niet langer willen wegsteken moeten horen. En alle mannen ook, trouwens.’



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Waar de andere twee winnaars zich aan de hardere kanten van het muzikale spectrum bevinden, zorgt Uwase voor de zachtere toetsen. Pedestal wordt door onze journalist gelauwerd als ‘een bedroompopnummer dat zich zachtjes een weg naar je meest gekoesterde afspeellijst baant. Tussen Kids With Buns en Boygenius in.’