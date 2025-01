Vier horrorfilms die u daten doen opgeven.

Companion (Vanaf 29.01 in de bioscoop)

Prille liefde is sinds jaar en dag een inspiratiebron voor horrorfilms, van The Fly (vrouw datet per ongeluk vliegenman) tot Get Out (man datet per ongeluk racistisch sektelid). De komst van AI en de overvloed aan datingapps geven scenaristen de laatste jaren nog meer stof. Zo verschijnt deze week Companion, een gory romcom met Jack Quaid (The Boys) en Sophie Thatcher (Heretic). Twee acteurs die wel vaker onder het bloed zitten, alleen speelt een van hen dit keer een intelligente seksrobot. Doet u verlangen naar de tijd van de betrouwbare opblaaspop.



F*** Marry Kill (Verschijnt later dit jaar)

Komt ook uit dit jaar: deze kruising tussen Only Murders in the Building, You en Fboy Island. Lucy Hale (vooral bekend van Pretty Little Liars) speelt de vrijgezel Eva Vaugh, een true-crimeadept die probeert te achterhalen of een van de drie mannen die ze aan het daten is een fuckboy is of de beruchte swipe right killer waarover ze zoveel hoort in een podcast. Helaas niet de meest ongeloofwaardige plotlijn in het genre.



Good Boy (Te zien via video on demand)

‘Het is toch altijd iets’, zucht Sigrid. Hééft ze nu eens een multimiljonair met een sixpack gestrikt op Tinder, blijkt hij samen te wonen met een man die zich dag en nacht als een hond gedraagt. Frank – een ietwat vuil ogende dalmatiër slash mens – wil spek als ontbijt en aaitjes achter de oren en blaft als hij zijn zin niet krijgt. Maar het meest verontrustende in deze Noorse horrorfilm is niet het dier, maar het baasje.



Fresh (Te zien op Disney+)

De meest pessimistische film in dit lijstje. Want als online daten en AI geen wondermiddel blijken voor de eeuwige vrijgezel, moeten we dan niet terug naar het klassieke geflirt in de openbare ruimte? Dat is het uitgangspunt van Fresh. Maar nadat een moegeswipete Daisy Edgar-Jones de liefde in de groenterayon van de supermarkt vindt, blijkt dat ze toch beter had gesetteld voor de man met de visfoto’s op de apps. Fresh neemt alle hoop weg: zelfs de analoge datingmarkt is verziekt.