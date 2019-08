4 star star star star star

Tim Mielants filmdebuut De Patrick is een geestige dramady met weinig kleren maar veel vlees aan, én met Kevin Janssens in zijne pure.

'If I had a hammer. I'd hammer in the morning. I'd hammer in the evening. All over this land.' Trini Lopez zong het al in zijn opgewekte sixtieshit If I Had a Hammer, maar het zou evengoed het motto van 'de Patrick' kunnen zijn, een wat wereldvreemde bijna-veertiger die noodgedwongen een nudistenkamping in de Ardennen moet runnen nu zijn pa plots overleden is. Zijn grootste probleem is dat een onbekende snoodaard er met zijn favoriete hamer vandoor is, en dat blijkt het startschot voor een obsessieve zoektocht naar het werktuig en vooral naar zichzelf, met alle intriges met andere campingbewoners van dien. Wat begint als een gortdroge, met uitges...