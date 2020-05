Wim De Witte, sinds vorig jaar artistiek directeur van het Film Fest Gent, ziet de multiplexen overleven, maar wel enkele arthousezalen sneuvelen.

Zitten de bioscopen straks opnieuw vol, of gaan we films voortaan streamen?

Wim De Witte: We konden niet wachten tot we opnieuw konden barbecueën, dus natuurlijk gaan we straks weer naar de bioscoop. Dat gaat niet in één week gebeuren, maar de angst zal wegebben. De coronacrisis zal wel een katalysator blijken voor evoluties die al bezig waren. Er zal nog meer online gekeken worden. Dat zie je aan het stijgende aantal Netflix-abonnees, maar daar vind je maar een beperkt filmaanbod. Het zal er voor de sector op aankomen om goede onderlinge afspraken te maken, en daar blijft het schoentje wringen. Hoe zullen distributeurs zich verhouden tegenover bioscoopuitbaters? In Nederland heb je Picl, een verzamelplatform dat nieuwe films tegelijk met de bioscooprelease aanbiedt, waardoor je de keuze hebt om die thuis of in de cinema te bekijken. De zalen delen in de inkomsten. Dat lijkt me een valabel alternatief. Het lijkt me onvermijdelijk dat het windowssysteem (hoe lang na een bioscooprelease is een film beschikbaar op dvd of als vod, nvdr.) herbekeken wordt, al zal dat in eerste instantie om het arthousecircuit gaan. Spektakelfilms als een James Bond of Star Wars zie ik ook na corona niet online in première gaan, wat ook verstandig is. Dat zijn de titels die het grote publiek naar de bioscoop trekken en hen eraan herinneren dat film een sociaal evenement en een immersieve kunstvorm blijft. Daar kunnen ook de minder commerciële titels alleen maar van profiteren, al ben ik bang dat er een paar arthousezalen zullen sneuvelen, toch als de crisis te lang aansleept. De multiplexen zullen het wel overleven. Universal liet vorige week weten dat animatiefilm Trolls World Tour online meer dan 100 miljoen dollar heeft opgebracht, waarop die studio aankondigde zijn films voortaan tegelijk online te zullen aanbieden. Dat stootte op hevig protest van de Amerikaanse bioscoopketens, die repliceerden dat ze Universaltitels zullen weren.De Witte: De hele promocampagne van die film was al uitgerold. Je kunt in geen enkele supermarkt op anderhalve meter van die trollen meer blijven. Voor die titel was het nu of nooit, maar hij is niet representatief. Het komt erop aan het ecosysteem van de filmindustrie gezond te houden. Iedereen moet zijn graantje kunnen meepikken. Dat is gelukt in de muzieksector met Deezer en Spotify, het zal ook moeten met makers, rechtenhouders en distributeurs van films, hoe complex de puzzel ook is. Nu vloeien miljarden weg naar het illegale circuit. En hoe zit het met de festivals? Gaat Film Fest Gent straks ook digitaal?De Witte: Zolang er geen concrete datum voor de heropening van de zalen is, zolang Cannes en Venetië geen groen licht krijgen, is het ook voor ons afwachten. We houden er rekening mee dat we in oktober een lightversie zullen moeten organiseren, zonder buitenlandse gasten, en deels online. Onze collega's bewijzen dat ook daar een markt voor is, maar het blijft ersatz. Mensen zijn sociale dieren, cinema is een sociale kunstvorm, en daar zal corona heus niks aan veranderen.