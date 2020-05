De 47e editie van Film Fest Gent brengt een ode aan Duitse cinema. Ondanks de coronacrisis gaat het festival door in oktober, zoals voorzien.

Film Fest Gent staat dit jaar in het teken van Duitse cinema. 'Duitsland blijft een van de sterkhouders van de Europese cinema, en toch is het aandeel Duitse film in het reguliere Belgische bioscoopcircuit eerder miniem', zegt programmadirecteur Wim De Witte.

Ook het campagnebeeld eert de Duitse filmwereld. Op de affiche prijkt een dubbelportret van Duits-Oostenrijks filmicoon Romy Schneider (beroemd dankzij de rol van keizerin Elisabeth van Oostenrijk in de Sissi-films) en August Diehl (Inglorious Bastards, Salt, A Hidden Life), een van de bekendste acteurs van Duitsland.

De organisatie wil zoveel mogelijk fysieke filmvertoningen laten doorgaan, ondanks de pandemie. Weliswaar met de veiligheidsmaatregelen en verschillende scenario's in het achterhoofd: 'Film Fest Gent hoopt haar bezoekers live te kunnen ontvangen op de festivallocaties. Als de omstandigheden het eisen, zal Film Fest Gent zich ook digitaal presenteren aan het publiek', aldus Marijke Vandebuerie, algemeen directeur van het filmfestival. 'In tijden van afstand, is het team er rotsvast van overtuigd dat cultuur meer dan ooit kan verenigen.'

Het festival viert dit jaar de 20e verjaardag van de World Soundtrack Awards, de internationaal gerenommeerde filmmuziekprijzen van Film Fest Gent. De organisatie werkt daarvoor opnieuw samen met Gents kunstencentrum Vooruit, waar onder de noemer Videodroom muzikanten muziek verenigen met films, visuals en projecties.

De 47e editie van Film Fest Gent loopt van 13 tot en met 24 oktober 2020. Het volledige programma wordt bekendgemaakt in september. Meer informatie vindt u op de website.

Film Fest Gent staat dit jaar in het teken van Duitse cinema. 'Duitsland blijft een van de sterkhouders van de Europese cinema, en toch is het aandeel Duitse film in het reguliere Belgische bioscoopcircuit eerder miniem', zegt programmadirecteur Wim De Witte. Ook het campagnebeeld eert de Duitse filmwereld. Op de affiche prijkt een dubbelportret van Duits-Oostenrijks filmicoon Romy Schneider (beroemd dankzij de rol van keizerin Elisabeth van Oostenrijk in de Sissi-films) en August Diehl (Inglorious Bastards, Salt, A Hidden Life), een van de bekendste acteurs van Duitsland.De organisatie wil zoveel mogelijk fysieke filmvertoningen laten doorgaan, ondanks de pandemie. Weliswaar met de veiligheidsmaatregelen en verschillende scenario's in het achterhoofd: 'Film Fest Gent hoopt haar bezoekers live te kunnen ontvangen op de festivallocaties. Als de omstandigheden het eisen, zal Film Fest Gent zich ook digitaal presenteren aan het publiek', aldus Marijke Vandebuerie, algemeen directeur van het filmfestival. 'In tijden van afstand, is het team er rotsvast van overtuigd dat cultuur meer dan ooit kan verenigen.'Het festival viert dit jaar de 20e verjaardag van de World Soundtrack Awards, de internationaal gerenommeerde filmmuziekprijzen van Film Fest Gent. De organisatie werkt daarvoor opnieuw samen met Gents kunstencentrum Vooruit, waar onder de noemer Videodroom muzikanten muziek verenigen met films, visuals en projecties.