De 20ste World Soundtrack Awards gaan dit jaar door als een online filmmuziekfeest. Componist Alexandre Desplat is eregast en Gabriel Yared neemt er de Lifetime Achievement Award in ontvangst.

Film Fest Gent 2020 sluit af met een online verjaardagseditie van de World Soundtrack Awards. De filmmuziekprijzen worden dit jaar uitgereikt op zaterdag 24 oktober op een gelivestreamde awardceremonie met concert. De ceremonie wordt gestreamd vanuit Kinepolis Gent. De Film Composers of the Year van de voorbije twee decennia worden er in de bloemetjes gezet.

Alexandre Desplat

Onder hen ook componist Alexandre Desplat, die een recordaantal keren deze filmmuziekprijs heeft gewonnen en elf keer genomineerd werd voor een Academy Award. De gerenommeerde Franse componist werkte reeds samen met regisseurs als Ang Lee, Roman Polanski, George Clooney, Terrence Malick en Matteo Garrone. Hij schreef de scores voor onder meer Greta Gerwigs Little Women, Wes Andersons The Grand Budapest Hotel, David Finchers The Curious Case of Benjamin Button en voor The Shape of Water van Oscarwinnaar Guillermo del Toro. Voor die laatste componeert hij op dit moment de muziek bij Pinocchio.

'Alexandre Desplat komt altijd verrassend uit de hoek. De muziek is eerlijk en de bezettingen zijn variabel. Of hij nu kiest voor de grandeur van het volle orkest, of voor de intimiteit van kamermuziek, het is en blijft steeds Desplat', aldus Dirk Brossé, muziekdirecteur van Film Fest Gent, over de componist.

Gabriel Yared

Net zoals Desplat, staat ook Gabriel Yared in de kijker. Yared was eregast bij de allereerste editie van de World Soundtrack Awards in 2001 en wint dit jaar de Lifetime Achievement Award. De Libanees-Franse componist heeft zijn muzikale talent geleend aan regisseurs als Jean-Luc Godard, Xavier Dolan en Anthony Minghella, met wie hij naar de Oscars trok voor zowel The English Patient, The Talented Mr. Ripley als Cold Mountain.

In 2004 won Yared de World Soundtrack Award voor Film Composer of the Year voor Cold Mountain en Sylvia. Vandaag schrijft hij aan muziek voor The Life Ahead van Edoardo Ponti, die de Italiaanse filmster Sophia Loren terug naar het grote doek brengt, en leverde hij de soundtrack voor Broken Keys van Jimmy Keyrouz, die dit jaar geselecteerd werd voor Cannes.

Michael Abels

Ook Michael Abels, de Discovery of the Year 2019, komt naar Gent voor de uitvoering van zijn score voor Jordan Peeles horrorfilm Us. Abels heeft intussen naam gemaakt als filmcomponist, maar is ook medeoprichter van de Composers Diversity Collective, een collectief dat ijvert voor een verhoogde zichtbaarheid voor componisten met een diverse achtergrond.

De muziek van Desplat, Yared en Abels zal op voorhand worden opgenomen door Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor, onder leiding van maestro Dirk Brossé en zal deel uitmaken van het livestream evenement.

World Soundtrack Awards 2020 Zaterdag 24 oktober 2020, 20 uur. Na registratie gratis te volgen op www.filmfestival.be en www.worldsoundtrackawards.com. De World Soundtrack Awards zijn een onderdeel van het filmmuziekprogramma van Film Fest Gent. De 47e editie van het filmfestival wordt dit jaar deels online aangeboden en loopt van 13 tot en met 24 oktober 2020.

