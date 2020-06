Dat 2020 ook voor de bioscopen een annus horibilis wordt, staat nu helaas al vast. Maar misschien worden Tenet, Mulan en Wonder Woman wel de vaccins die de coronacrisis nog deze zomer kunnen counteren.

'Maar wat noem je een terugkeer naar het normale leven?' vraagt Cottard.

...

'Maar wat noem je een terugkeer naar het normale leven?' vraagt Cottard.'Nieuwe films in de bioscoop', antwoordt Tarrou met de glimlach. Dat schreef Albert Camus al in 1947 in zijn pandemische roman De pest. Zoveel decennia later lijkt het ook te gelden voor deze coronatijden, toch voor wie ook maar de mildste symptomen van het cinefiele virus vertoont. Helaas blijft het vooralsnog onduidelijk wanneer die nieuwe films dan wel in de bioscoop moeten komen. In veel landen zijn de zalen nog altijd dicht, releaselijsten muteren vrijwel dagelijks en over de Belgische situatie blijft een nevel hangen, waardoor er maar één zekerheid overschiet: dat 2020 sowieso een filmjaar vol onzekerheden wordt. Bovendien stellen zich bij een heropstart, waar ze zich in Nederland, Duitsland, Scandinavië en elders wel al aan hebben gewaagd, tal van praktische problemen. Welke titels zullen er te zien zijn nu die het zonder klassieke promocampagne moeten stellen? Hoe deel je zalen in als je anderhalve meter afstand van elkaar moet bewaren? Leg je de boel opnieuw stil wanneer het virus een opstoot vertoont? Maar ook: is het wel opportuun om te heropenen en de technische werkloosheid op te heffen nu de zomer aanbreekt, die zeker in Europa niet het sterkste seizoen is? Of desnoods: hoe eet je popcorn met een mondmasker aan? Studio's, distributeurs en exploitanten moeten overwegen hoe ze het best door de crisis navigeren, al is het na twee maanden streamen en op tablets en tv-toestellen kijken zonneklaar dat cinema een immersief medium is dat op een groot scherm thuishoort. Dat geldt niet alleen voor prijzige spektakelfilms, die het van hun evenementiële karakter moeten hebben, zoals Tenet, Wonder Woman 1984 en Mulan (die nog steeds voor deze zomer gepland staan), het gaat ook op voor auteurscinema, aangezien de zevende kunst zich nu eenmaal niet laat samenvatten tot 60 bij 40 centimeter, of welk formaat je scherm thuis ook moge hebben. Toen begin maart het nieuwe Bond-avontuur No Time to Die, dat op 2 april had moeten uitkomen, naar eind november verschoven werd, kwam dat nog als een heuse schok. Maar algauw volgde een domino-effect. Veel titels die in 2020 een paar miljard in het laatje hadden moeten brengen zijn inmiddels uitgesteld tot volgend jaar, zoals The Batman, King Richard, Minions 4 en Fast & Furious 9. Bovendien zullen nog andere studioproducten volgen die te groot en te duur zijn om rechtstreeks op video on demand uit te brengen, een verdienmodel dat nog steeds niet op punt staat en waar bioscoopexploitanten zich uiteraard tegen verzetten. Tot nu toe waren het vooral low-budget-, onafhankelijke en familiefilms die het met een home-viewingpremière moesten stellen. Het lijkt logisch dat andere films hetzelfde lot zullen ondergaan, al was het maar omdat er - als de pandemie onder controle blijft - vanaf september een overload aan titels dreigt te ontstaan, niet alleen voor de multiplexen, ook voor de arthouses. Ook heel wat auteursfilms, die minder strikt aan een releasedatum vasthangen, zijn inmiddels uitgesteld of geschrapt, terwijl daar nog een pak titels bij zullen komen die op festivals als Cannes en Venetië in première hadden moeten gaan. Als een tweede lockdown uitblijft, dan zijn certitudes voor een grote bioscooprelease in het najaar de Marvel-film Black Widow (6 november), No Time to Die (25 november), Godzilla vs. King Kong (20 november), Pixars Soul (20 november) en Wes Andersons The French Dispatch (16 oktober). Idem dito voor Denis Villeneuves sf-spektakel Dune (18 december), de Top Gun-sequel Maverick (23 december), Steven Spielbergs versie van West Side Story (18 december) en nog een handvol andere high-profiletitels.Vraag blijft: wie van de grote jongens durft zich op te werpen als proefkonijn voor de heropstart? Zoals het er nu naar uitziet, zal die deze zomer wereldwijd op gang getrokken worden door Tenet, het nieuwe scifi-epos van Christopher Nolan, dat op 17 juli in de States in de zalen moet komen en op 22 juli in België. Recent gelanceerde trailers lijken dat scenario te bevestigen en Nolan heeft zich de voorbije weken in de media ook zelf opgeworpen als groot voorvechter van de bioscoopbeleving, al houdt producent Warner, dat de situatie op de voet volgt en zelfs virologen in dienst heeft, een slag onder de arm. Minstens tachtig procent van de bioscopen moet tegen die datum opnieuw open zijn, en als dat niet lukt, wordt de release van het peperdure Tenet - kostenplaatje: 250 miljoen dollar - alsnog naar achteren geschoven, zelfs al is de promocampagne inmiddels al een tijdje aan de gang. In de slipstream van Tenet volgen normaal Disneys Mulan (24 juli) en Wonder Woman 1984 (14 augustus) van Warner als massamagneten. Hollywoodinsiders voorspellen echter nu al dat de box-officecijfers in het begin zullen tegenvallen en er vooral op langere termijn gekeken moet worden, aangezien de films ook langer op de affiche zullen blijven dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn. Bovendien zijn er enkele kleinere spelers die hopen kwieker te zijn en in de gapende leegte die is ontstaan net opportuniteiten ruiken. Eén daarvan is Unhinged, een B-thriller met Russell Crowe in de hoofdrol die normaal een bescheiden bioscooprelease in de States zou krijgen maar hoopt al op 1 juli in de Amerikaanse zalen te komen, waar de situatie van staat tot staat verschilt, om zo als allereerste te profiteren van het gebrek aan concurrentie. Werpt good old Russell zich op als de filmgladiator die het zwaard opneemt tegen de coronapandemie? Slaagt regerend blockbusterkoning Christopher Nolan erin de crisis te counteren? Of is het toch wachten tot 007 dit najaar opnieuw zijn smoking aantrekt vooraleer we met zijn allen weer naar de bioscoop trekken? Faites vos jeux.