'CODA' werd de grote, onverwachte winnaar op deze editie van de Oscars. Maar de vertoning van de avond was een klap die acteur Will Smith verkocht aan komiek Chris Rock, die een grap had gemaakt over de echtgenote van Smith.

'CODA' is zondagnacht bekroond met de Oscar voor beste film. Tijdens de 94ste Academy Awards in het Dolby Theatre in Hollywood nam regisseur Sian Heder het beeldje in ontvangst. De films wist drie nominaties te verzilveren. Heder neemt ook de Oscar voor beste aangepast scenario mee naar huis. De dove acteur Troy Kotsur won de Oscar voor beste mannelijke bijrol.

Sian Heder (rechts) met doventolk © Reuters

De titel van de film is een letterwoord, dat staat voor 'kind van dove ouders' ('child of deaf adults'). De coming-of-age van het enige horende lid in een dove familie is een remake van de Franse film 'La Famille Bélier'. Het team achter 'CODA' kreeg een staande ovatie van het publiek, deels in Amerikaanse gebarentaal.

Dat 'CODA', een film van Apple TV+, won was verrassend. De meeste waarnemers zagen 'The Power of The Dog' van Jane Campion als grote kanshebber. Campion won wel de prijs voor beste regie.

Naast 'CODA' en 'The Power of the Dog' waren ook 'Belfast', 'Don't Look Up', 'Drive My Car', 'Dune', 'King Richard', 'Licorice Pizza', 'Nightmare Alley' en 'West Side Story' genomineerd in de categorie beste film.

'Dune', de verfilming van Frank Herberts roman geregisseerd door Denis Villeneuve, vergaarde tien nominaties en verzilverde er zes: beste cinematografie, montage, visuele effecten, production design, geluid en soundtrack. De Oscar voor beste song werd binnengerijfd door Billie Eilish en Finneas voor hun Bondsong 'No Time to Die'.

Wenende Will Smith

Maar het drama hoorde in de categorie voor beste acteurs.

Will Smith won bij de mannen voor zijn rol in de biopic 'King Richard'. In die film vertolkt hij de vader van tennissterren Venus en Serena Williams.

Het was een bewogen avond voor Smith. De 53-jarige acteur bracht zijn speech huilend, en bood door de tranen heen zijn verontschuldigingen aan aan de Academy. 'De liefde doet je domme dingen doen'.

Eerder op de avond was hij het podium opgelopen om een klap uit te delen aan komiek Chris Rock. Diens grap over Jada Pinkett-Smith viel verkeerd bij haar echtgenoot. 'Jada, ik hou van je', had Rock gezegd, 'G.I. Jane 2, ik kan niet wachten om het te zien'. Dat was klaarblijkelijk een verwijzing naar het uiterlijk, het kortgeschoren haar, van Pinkett-Smith, die lijdt aan de haaraandoening alopecia.

Sommigen vermoedden opgezet spel, maar Smith leek echt over de rooie te gaan over de opmerking. Nadat hij Rock had geslagen, bleef hij roepen: 'Hou de naam van mijn vrouw uit je fucking mond'. Op dat moment werd wat hij zei niet langer uitgezonden.

Bekijk ongecensureerde beelden of lees verder onder de video

Op sociale media circuleerden al snel foto's van diverse filmsterren in shock op het moment dat het gebeurde.

Smith begon zijn carrière in de jaren tachtig als rapper aan de zijde van DJ Jazzy Jeff. Hij maakte zijn acteerdebuut in 1990 in de sitcom 'The Fresh Prince of Bel-Air', die hem twee nominaties voor een Golden Globe opleverde. Met het kassucces 'Bad Boys' (1995) schoot zijn acteercarrière finaal uit de startblokken. De rol van Muhammad Ali in de gelijknamige biopic (2001) en die van alleenstaande vader in 'The Pursuit of Happyness' (2006) leverden hem twee Oscarnominaties op. Met 'King Richard' verzilverde Smith voor het eerst een Oscarnominatie. De rol leverde hem eerder een Screen Actors Guild Award en een BAFTA op.

Beste actrice

De beste actrice werd Jessica Chastain voor haar rol in 'The Eyes of Tammy Faye', een biopic over het leven van de tv-evangeliste.

In haar speech vroeg de 45-jarige actrice aandacht voor de problematiek van zelfdoding in de Verenigde Staten, die verschillende families en leden van de LGBTQI+-community getroffen heeft. 'In tijden als deze denk ik aan Tammy en ben ik geïnspireerd door haar radicale daden van liefde', zei Chastain. 'Ik ben geïnspireerd door haar mededogen. Ik zie het als een leidend principe dat ons voorwaarts leidt. Het verbindt ons allemaal in het verlangen dat we geaccepteerd willen worden voor wie we zijn, van wie we houden en dat we een leven willen leiden zonder angst voor geweld of terreur.' Ze stak al wie zich hopeloos en eenzaam voelt, een hart onder de riem, aldus Chastain.

Beste regie: Jane Campion

Jane Campion won dan wel niet de prijs voor beste film, ze won wel de Oscar voor beste regisseur voor haar sombere western 'The Power of the Dog'. Campion schrijft geschiedenis door als eerste vrouw twee keer genomineerd te worden voor deze Oscar. Ze is de derde vrouw die een Oscar wint in die categorie, enkel Kathryn Bigelow en vorig jaar Chloé Zhao gingen haar voor. Campion ontving de Oscar uit de handen van acteur Kevin Costner.

Jane Campion © Reuters

Campion werd in 1994 al genomineerd voor 'The Piano'. Ook toen stond ze tegenover de Amerikaanse regisseur Steven Spielberg (nu met 'West Side Story' genomineerd), die dat jaar zeven Oscars won voor 'Schindler's List'. Ze mocht destijds enkel de Oscar voor beste origineel scenario mee naar huis nemen. Opvallend: Spielberg is doorheen zijn carrière acht keer genomineerd voor de Oscar voor beste regisseur. In totaal werden slechts zeven vrouwen al genomineerd in die categorie, na vanavond konden drie vrouwen in totaal de nominatie verzilveren.

Beste internationale film: 'Drive My Car'

Ryusuke Hamaguchi, regisseur van Drive My Car © Reuters

De Japanse film 'Drive My Car' werd bekroond met de Oscar voor beste internationale film. De drie uur durende roadmovie is gebaseerd op het kortverhaal van Haruki Murakami. Regisseur Ryusuke Hamaguchi nam het beeldje in ontvangst.

De Japanse film won al heel wat prijzen, onder meer een Golden Globe en een BAFTA.

Scenario's

De Noord-Ierse regisseur en acteur Kenneth Branagh won de Oscar voor beste origineel scenario voor zijn film 'Belfast'. De Amerikaanse regisseur Sian Heder won op haar beurt de Oscar voor beste aangepast scenario voor 'CODA'.

Branagh maakte met 'Belfast' een semiautobiografische film over zijn jeugd. Hij groeide op in een arbeiderswijk in Belfast, maar ontvluchtte met zijn protestantse ouders het Noord-Ierland-conflict, dat de geschiedenis inging als de Troubles.

Beste bijrollen

De actrice, zangeres en danseres Ariana DeBose won de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in de musical 'West Side Story'.

Ariana DeBose © GettyImages

Zichtbaar geëmotioneerd drukte DeBose haar dankbaarheid uit. 'Zelfs in deze vermoeide wereld waarin we leven, komen dromen uit', zei ze. 'Dit is even veel de jouwe als de mijne', zei ze tegen haar moeder met het beeldje in haar handen. Ze noemde zichzelf 'een openlijk queer vrouw van kleur, een Afro-Latina, die haar kracht vond door kunst'. Voor haar rol in 'West Side Story' werd DeBose al bekroond met een Screen Actors Guild Award en een BAFTA. Naast DeBose werden ook Jessie Buckley ('The Lost Daughter'), Judi Dench ('Belfast'), Kirsten Dunst ('The Power of the Dog') en Aunjanue Ellis ('King Richard') genomineerd in deze categorie.

De dove acteur Troy Kotsur won de Oscar voor beste mannelijke bijrol voor zijn rol in 'CODA'. In de film vertolkt hij een dove visser en vader, Frank Rossi. Kotsur is de tweede dove acteur die een Oscar krijgt, zijn tegenspeelster Marlee Matlin ging hem voor.

Troy Kotsur © Reuters

Kotsur was de favoriet in deze categorie. Voor deze rol won hij ook al een Screen Actors Guild Award en een BAFTA. Kotsur kreeg een staande ovatie, deels in Amerikaanse Gebarentaal, van het publiek.

De acteur bedankte 'alle geweldige podia voor doventheater' waar hij zijn talenten kon ontwikkelen. Hij bracht een ode aan zijn vader, 'de beste gebaarder van onze familie', die na een ongeluk verlamd raakte en niet meer kon gebaren. Verder droeg hij zijn Oscar op aan de dovengemeenschap.

De Disneyfilm 'Encanto', geregisseerd door Jared Bush en Byron Howard, won de Oscar voor beste animatiefilm.

'Encanto' is de 60ste animatiefilm van Walt Disney Animation Studios. De titel verwijst naar een betoverde plek, verscholen in de Colombiaanse bergen, waar de familie Madrigal in een magisch huis woont. Elk kind van de familie beschikt over een unieke gave, behalve Mirabel, maar wanneer de magie in gevaar komt, ontdekt ze dat ze wel eens de laatste hoop van haar familie zou kunnen zijn.

De winnaars in de 23 categorieën nog eens op een rij:

Beste film: 'CODA'

Beste regisseur: Jane Campion ('The Power of the Dog')

Beste aangepast scenario: 'CODA'

Beste origineel scenario: 'Belfast'

Beste acteur: Will Smith ('King Richard')

Beste actrice: Jessica Chastain ('The Eyes of Tammy Faye')

Beste mannelijke bijrol: Troy Kotsur ('CODA')

Beste vrouwelijke bijrol: Ariana DeBose ('West Side Story')

Beste internationale film: 'Drive My Car' van Ryusuke Hamaguchi

Beste documentaire: 'Summer of Soul (... Or, When the Revolution Could Not Be Televised)' van Ahmir 'Questlove' Thompson

Beste documentairekortfilm: 'The Queen of Basketball' van Ben Proudfoot

Beste animatiefilm: 'Encanto' van Jared Bush en Byron Howard

Beste geanimeerde kortfilm: 'The Windshield Wiper' van Alberto Mielgo en Leo Sanchez

Beste live action kortfilm: 'The Long Goodbye' van Aneil Karia en Riz Ahmed

Beste cinematografie: 'Dune'

Beste montage: 'Dune'

Beste visuele effecten: 'Dune'

Beste production design: 'Dune'

Beste geluid: 'Dune'

Beste soundtrack: 'Dune' (Hans Zimmer)

Beste muzieknummer: 'No Time to Die' van Billie Eilish en Finneas O'Connell

Beste make-up en hairstyling: 'The Eyes of Tammy Faye'

Beste kostuumontwerp: 'Cruella'

