Sinds begin deze maand loodst Fien Germijns u op StuBru door niets meer of minder dan Het programma van de eeuw.

Fien Germijns: Het is een kort en krachtig uur op wat ik zelf het ideale tijdstip van de dag vind: tussen zes en zeven 's avonds willen mensen alles van hun dag loslaten, of staan ze nog wat gefrustreerd in de file. Wij verzorgen daar de perfecte soundtrack bij met muziek van 2000 tot 2010, van bekende nummers tot vergeten dingen waarvan je zegt: 'God ja, dat stond op mijn mp3-speler.'

...