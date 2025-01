De muzikale wereld van 4nouki bestaat uit fluffy knuffeldieren en pastelroze oceaandieren

AKA Anouk Boyer Mazal LEEFTIJD 31 LOCATIE Brussel INSTAGRAM @4nouki IN HET KORT Muzikant en 3D-artiest. Maakt gevoelige artpop. Houdt van pastelkleuren en zeedieren.

Showcasefestival The Sound of the Belgian Underground is een goede graadmeter voor welke spannende geluiden er zoal opborrelen uit eigen bodem. Een van de artiesten op de line-up is 4nouki (spreek uit als ‘anoeki’), een naar Brussel uitgeweken Française die schippert tussen experimentele pop en kosmische ambient en haar artwork opleukt met fluffy knuffeldieren en pastelroze oceaandieren. Tien jaar geleden verhuisde ze van Avignon naar onze hoofdstad. Aanvankelijk om 3D-kunst te studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, maar al gauw werd Brussel de stad waar ze zich voor het eerst écht toelegde op muziek. ‘Als kind en tiener zong ik voortdurend in mijn slaapkamer, waar niemand me kon horen. Het was wat ik het liefste deed.’



Zoals wel vaker het geval is, was verhuizen naar Brussel voor 4nouki een bevrijding. Na een intermezzo bij een driekoppige band genaamd dramadrama begon ze te experimenteren als soloartiest met GarageBand en later Logic. ‘In het begin was ik erg onzeker. Pas twee jaar geleden voelde ik me eindelijk klaar om mijn muziek uit te brengen.’ Haar eerste ep Fallen Angel (2023) telde vier gevoelige nummers die inspiratie puurden uit de catalogus van Grimes, Eartheater en Mylène Farmer, de Franse popster achter de oorwurm Désenchantée. Die combo pakte goed uit. Niet veel later werd ze opgepikt door ondersteuningsprojecten als Atelier Overlast en Concours Circuit, die haar respectievelijk het podium van Stuk in Leuven en dat van de Botanique in Brussel op stuurden. Intussen is haar vervolg-ep bijna af en dropte ze haar eerste glitchy xylofoontrack Crickets Lullaby. ‘Ik wil mijn kwetsbaarheid omzetten in iets krachtigs. Mijn muziek moet een dromerig universum oproepen dat een beetje melancholisch en ontspannend is, maar ook empowering.’

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Ik hou van axolotls. Het is een amfibie die zijn hele leven een larve blijft. En als je een ledemaat zou wegknippen, groeit het vanzelf weer aan.’

IN CONCERT op 31.01 op The Sound of the Belgian Underground in Botanique, Brussel en op 14.03 in Atelier 210, Etterbeek.