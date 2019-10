De Poolse auteur Olga Tokarczuk en de Oostenrijkse schrijver Peter Handke winnen de Nobelprijs voor Literatuur voor respectievelijk 2018 en 2019.

Olga Tokarczuk kreeg de prijs voor haar 'narratieve verbeelding die het overschrijden van grenzen met encyclopedische passie verbeeldt'. Ze is in onze contreien niet zo bekend, maar won twee jaar geleden de Man Booker International Prize voor haar roman De rustelozen.

Het werk van Peter Handke is volgens de jury 'invloedrijk' en het 'verkent met taalkundig vernuft de periferie en de specificiteit van de menselijke ervaring.' De Oostenrijker staat bekend als een dwarsligger die vaak voor controverse zorgt. Zo betitelde hij in een essay de Serven als de echte slachtoffers van de Joegoslavische burgeroorlog en speechte hij op de begrafenis van Slobodan Milosevic. Dat kostte Handke uiteindelijk de Heinrich Heineprijs.

Dit jaar waren er per uitzondering twee Nobelprijzen voor Literatuur uitgereikt, die van 2018 en 2019, omdat de uitreiking vorig jaar niet heeft plaatsgevonden. Die beslissing kwam er nadat achttien vrouwen in de Zweedse pers hadden getuigd over misbruik door Jean-Claude Arnault, voorzitter van de jury voor de Nobelprijs Literatuur. Arnault belandde voor twee jaar in de cel, zeven van de achttien juryleden namen ontslag. Er werd in 2018 wel een 'alternatieve Nobelprijs' uitgereikt, de Nieuwe Academieprijs voor Literatuur. Die erkenning, die de nadruk legt op diversiteit, inclusie en democratie, ging toen naar Maryse Condé, een Franse schrijfster uit Guadeloupe.

Dadelijk meer.