Auteur Peter Handke, die ooit voor de afschaffing van de Nobelprijs pleitte, heeft hem zowaar gewonnen. De Oostenrijker kent als roman- en toneelschrijver zijn gelijke niet, maar krijgt al sinds de jaren negentig pakken kritiek, onder meer omdat hij op de begrafenis van Slobodan Milosevic heeft gespeecht.

'De Nobelprijs voor Literatuur moet worden afgeschaft', zei Peter Handke in 2014 in de Oostenrijkse krant Die Presse. De schrijver deed de meest prestigieuze erkenning in de letteren af als 'valse canonisatie' en niet meer dan 'een moment van aandacht, zes pagina's in de krant.'

...