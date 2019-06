2 star star star star star

Whitney Scharer laat in Het gouden uur een liefdeskoppel door het Parijse interbellum flaneren. De twee geliefden heten bij toeval Lee Miller en Man Ray. Helaas biedt dat weinig meerwaarde.

1929. Lee Miller heeft het gehad met haar modellencarrière in New York. Ze heeft meer in haar mars dan glimlachen en mooi zijn. Ze wil kunstenares worden en emigreert naar Parijs, op dat moment een broeihaard van nieuwe kunststromingen. Een strak plan heeft ze niet.

...