Float Fall komt met eerste nieuwe single in vijf jaar: 'We denken niet langer alleen in klankjes'

'Someday you'll understand, the reason why you just can't be my man. No matter what you try, the extra mile. Someday you'll smile.' Zeggen die zinnen u nog wat? Zo ja, dan was u een van de mensen die zich vijf jaar geleden gewillig liet inpakken door Someday, de debuutsingle van het Brusselse duo Float Fall. De indiehit katapulteerde Ruben Lefever en Rozanne Descheemaeker naar de top van de blogosfeer en leverde hen een deal op met The Cherry Party, een nieuw sublabel van de Amerikaanse major Sony Music.

Maar al snel is het pijnlijk ontwaken uit de American dream. Op de luchthaven van Philadelphia worden de twee urenlang verhoord. Ze nemen nummers op met Joey Waronker, producer en drummer van onder anderen Beck, maar die zien nooit het daglicht. The Cherry Party hult zich intussen in radiostilte. Uiteindelijk moet de groep een advocaat onder de arm nemen om te vertrekken bij The Cherry Party. Maar vandaag zijn Descheemaeker en Lever ontkaterd en kijken ze hoopvol naar de toekomst. Meer zelfs, deze week verschijnt er prompt een nieuwe Float Fall-single. Hard Time Loving You komt er welgeteld vijf jaar na Someday en laat een uitbundiger, pittiger, bijwijlen zelfs swingender Float Fall horen.

'We hebben zo vaak ten onrechte gezegd dat er nieuwe muziek aankwam dat onze vrienden er op den duur zelfs niet meer naar dúrfden te vragen', lacht Lefever. 'Maar dit keer weten we het zeker: het is voor echt. Na al die jaren van stilte vonden we het wel gepast om terug te keren met een nummer waar goesting van uitgaat. Maar de essentie van Float Fall blijft behouden. Net zoals dat vijf jaar geleden het geval was, zoeken we ook hier weer de grens op tussen liefde en verdriet, plezier en pijn, zweven en vallen.'

Dat de dromerige vibe van Someday vandaag misschien niet de potten zou breken die hij ooit had kunnen breken, is geen zorg voor de band. 'Hip of niet, daar zijn we echt niet mee bezig. En hoewel we een nummer als Someday vandaag niet snel meer zouden schrijven, vind ik het nog altijd niet achterhaald klinken of zo', zegt Descheemaeker.

'Aan de andere kant hebben wij de jongste vijf jaar ook naar nieuwe muziek geluisterd. Naar Solange, bijvoorbeeld, maar evengoed naar pure pop als Lorde en St. Vincent. Dat zal zijn invloed wel hebben. Ik denk dat we nu meer en bewuster dan ooit sóngs proberen te maken, in plaats van alleen maar klankjes of sferen.'