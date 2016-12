Dit zijn de 10 beste films van 2016 volgens Knack Focus

Dat er een kloof gaapt tussen kritische en commerciële hits is een gegeven dat ondertussen zo oud is als Kirk Douglas. Maar nooit eerder gaapte die zo diep als nu, met kaskrakers als Batman v Supermanen Suicide Squad die zelfs onze top 100 niet zouden halen mochten er maar 99 films uitgekomen zijn.

Meer dan ooit is het bioscooplandschap zo georganiseerd dat blockbusters too big to fail geworden zijn, met multiplexen die worden volgepropt met als geavanceerde drones op doelpublieken mikkende monsterproducties. Bovendien is er in België nog altijd geen volwaardig alternatief circuit aan stadsbioscopen en filmeducatie lijkt al helemaal een marginaal begrip.

Delen 'Het publiek' is geen unimorfe vleestrog, en verdient het dus niet om volgepropt te worden met popcornpulp, zoals die eenden die straks met kerst als foie gras eindigen. Dave Mestdach

Ondanks dat artificiële overaanbod aan McCinema gingen 70.000 mensen kijken naar Carol. En 45.000 naar Toni Erdmann, een Duitse komedie! Van drie uur! Over een vadsige zestiger met een scheetzak! Dat is een volle weide van Tomorrowland. Zonder extra krantenkatern of realityshow. Om maar te zeggen dat 'het publiek' geen unimorfe vleestrog is, zonder voorkeur, zonder kritische geest. En dus meer respect en diversiteit verdient dan volgepropt te worden met popcornpulp zoals die eenden die straks met kerst als foie gras eindigen. Dat Captain America, Dr. Strange en andere pin-ups van de cultuurindustrie in 2017 daar eens iets aan doen. Of desnoods de beleidsmakers. The force is strong within us. Make cinema great again!

De beste 10 films van 2016 volgens Knack Focus

10. A QUIET PASSION - Terence Davies (GB)

Het getormenteerde leven van dichteres Emily Dickinson op doek gedicht door filmpoëet Davies.

9. ARRIVAL - Denis Villeneuve (CDN)

Denis Villeneuve doet aliens de mens een spiegel voorhouden. Close encounters of the smarter kind.

8. ELLE - Paul Verhoeven (F-NL)

Een zwarte thrillerkomedie over verkrachting? Welcome back, king of kink Paul Verhoeven.

7. PATERSON - Jim Jarmusch (VS)

De indiekoning bezingt de alledaagsheid van het bestaan, met een buschauffeur die zijn blues bekampt met poëzie.

6. NOCTURAMA - Bertrand Bonello (F)

They did it their way. Millennials zetten Parijs in brand in Bertrand Bonello's akelig actuele tienerterreurtrip.

5. TONI ERDMANN - Maren Ade (D)

Familiedrama, sitcom en antineoliberale kritiek: een komedie die weigert zich in een scheetzak te laten vangen.

4. BACALAUREAT - Christian Mungiu (RO)

Een slimme, subtiele en spannende meditatie over kleine corruptie met grote implicaties.

3. THE NEON DEMON - Nicolas Winding Refn (DK)

Een huiversprookje vol bevlekte onschuld en seksuele perversies in de coulissen van de modewereld.

2. THE ASSASSIN - Hou Hsiao-Hsien (T)

Sierlijk tollende krijgers en wapperende gewaden uit het keizerlijke China. Martial arts vol verstilde visuele poëzie.

1. CAROL - Todd Haynes (VS)

De mooiste romances zijn de tragische, zoals Haynes bewijst met deze ballade over gedoemde damesliefde in de VS van de fifties.

