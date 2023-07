De balans: dit zijn de beste 10 Vlaamse tv-programma’s van 2023 tot nu toe

Nu het jaar er alweer voor de helft op zit, blikt Knack Focus terug op het beste van wat de afgelopen maanden te bieden hadden. Vandaag: Vlaamse televisie.

Ontdek al het beste van 2023 tot nu toe in ons dossier.

10) Liefde voor muziek (VTM)

Sowieso nu al een van de tv-momenten van 2023: Daan die een behoorlijk onverwachte keuze uit het oeuvre van Metejoor maakt. ‘Echt? Gade gij de intro doen?’

9) Rough Diamonds (Netflix)

Productiehuis De Mensen ging in zee met het Israëlische Keshet voor deze streamingreeks over orthodoxe joden, diamanten, familie en misdaad. Met Kevin Janssens als verloren zoon die terugkeert naar Antwerpen.

8) Déjà vu – Alles is voorbestemd (Streamz)

In dit tweede seizoen van de anthologiereeks is het Halim (Yassine Ouaich) die terugkeert in de tijd om de brokken van zijn verleden te lijmen, zoals zijn relatie met Eva (Lauren Versnick).

7) Shalom allemaal! (Play4)

Reportagemaker Diederik Van den Abeele mocht uitzonderlijk binnenkijken bij de orthodoxe joden van Antwerpen.

6) Onze natuur (Canvas)

De meest bekeken Belgische bioscoopdocumentaire baarde ook een zevendelige reeks, die nog uitgebreider wat er in onze contreien bloeit en krioelt belichtte. Vossen in de Brusselse straten, boksende hazen in de weides, blauwe kikkers op de heide: ook dit blijkt gelukkig nog Belgisch.

5) Dagen zonder broer (VRT 1)

Na de dood van zijn broer Wim zocht tv-kok Jeroen Meus naar wat helpt om het gat van het verlies te dempen. ‘Ik wil weten hoe het moet, rouwen. Of hoe anderen zich door zo’n verdriet worstelen.’

4) Kim Clijsters: Come Back Home (VRT 1)

Haar comeback bracht Kim Clijsters misschien niet wat ze gehoopt had, maar het leverde wel dit bloedeerlijke inzicht in de pieken en dalen van de sportvrouw op.

3) Boris (Play4)

Jeroom maakte op zijn hoogst eigen manier een programma over rouw. En zijn roadtrip met Jonas Geirnaert en Bockie de Repper zorgde, met de stem van Margriet Hermans, ook voor een de strafste tv-momenten van het jaar.

2) Knokke Off (VRT Max)

In Knokke is niemand wie hij lijkt. Onder de pretentie schuilen kreten om aandacht, bewondering en waardering. In deze fictiereeks met onder meer Pommelien Thijs, Willem De Schryver, Gène Bervoets en Geert Van Rampelberg torst elk riant huis een even riant kruis.

1) 1985 (VRT 1)

Regisseur Wouter Bouvijn en scenarist Willem Wallyn construeerden een fictief verhaal rond de al te echte terreur van de Bende van Nijvel.