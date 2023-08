Vergeten protestzanger Sixto ‘Sugar Man’ Rodriguez overleden

Sixto Rodriguez, de mythische seventies-protestzanger uit Detroit die dankzij de documentaire ‘Searching for Sugar Man’ uit de vergetelheid werd gehaald, is overleden op 81-jarige leeftijd.

‘Met het diepste verdriet maken we bekend dat Sixto Diaz Rodriguez eerder vandaag overleden is’, klinkt het woensdag op Rodriguez’ officiële website. De precieze doodsoorzaak is onbekend, maar Rodriguez sukkelde al langer met zijn gezondheid.

Sixto Diaz Rodriguez, die in 1942 geboren werd in Detroit als zoon van Mexicaanse immigranten, maakte twee platen in 1970 en 1971 als Rodriguez: ‘Cold fact’, met opener ‘Sugar Man’, en ‘Coming from reality’. In de Verenigde Staten brak hij nooit helemaal door, maar zijn muziek werd wel populair in de jaren 70 in Australië en Zuid-Afrika. In die mate dat zijn muziek in de jaren 90 zelfs opnieuw uitgebracht werd in Zuid-Afrika.

Rodriguez zelf was zich al die tijd niet bewust van zijn cultstatus. Ook overzees was weinig geweten van de protestzanger – het internet moest nog aan zijn opkomst beginnen. Het foutieve gerucht ging zelfs dat hij zich van het leven had beroofd na zijn tweede plaat. Maar in de jaren 90 slaagden twee Zuid-Afrikaanse fans erin om in contact te komen met Sixto Rodriguez, die op dat moment de kost verdiende als bouwvakker. Hij speelde daarop zes concerten in Zuid-Afrika.

De documentaire ‘Searching for Sugar Man’ uit 2012 gaat over de zoektocht van de twee fans naar het ware verhaal achter Rodriguez. De film won in 2013 een Oscar voor beste documentaire, maar hij zorgde er vooral voor dat de songs van Rodriguez een nieuw, wereldwijd publiek vonden. Rodriguez tourde de wereld rond, wat hem ook in België bracht. In 2014 speelde hij, op zijn 71ste, twee keer in de Brusselse AB. Hij stond ook op het podium op festivals als Coachella en Glastonbury.