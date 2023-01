Mayorga, Isaac Roux en Jack Vamp & the Castle of Creep winnen De Nieuwe Lichting 2023

De drie artiesten werden door een professionele jury en de luisteraars van Studio Brussel uit negen finalisten verkozen tot winnaars van de jaarlijkse talentenjacht.

De afgelopen week konden muziekliefhebbers van over het hele land uit negen finalisten kiezen welke drie artiesten volgens hen De Nieuwe Lichting 2023 zouden winnen. Het was alweer de elfde editie van de talentenjacht, jaarlijks georganiseerd door radiozender Studio Brussel.

Dit jaar zijn de gelukkigen de singer-songwriter Isaac Roux, indiepopgroep Mayorga en poprockgroep Jack Vamp & the Castle of Creep. Als winnaars krijgen ze airplay op Studio Brussel, pronken ze binnenkort op de cover van Knack Focus, krijgen ze professionele begeleiding door VI.BE en mogen ze op een uniek De Nieuwe Lichting-bootcamp, waar ze een sessie opnemen en professionele contacten leggen.

De stemmen van het publiek telden voor 75% van het uiteindelijke resultaat mee. De andere 25% kwam van de professionele jury, die bestond uit Thibault Christiaensen (Equal Idiots), Jeroen De Pessemier (The Subs), Noonah Eze (Black Mamba) en Michael Ilegems (Knack Focus). Hun favorieten waren de Deense artpopzangeres Anna Maehl, alternatieve r&b-artieste Oriana Ikomo en het bovengenoemde Mayorga.

Onder de vorige winnaars van De Nieuwe Lichting bevinden zich onder andere The Haunted Youth, Tamino, Kids With Buns en Equal Idiots. De kans is dus groot dat u ook nog van Mayorga, Isaac Roux en Jack Vamp & the Castle of Creep zal horen.