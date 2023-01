Dit zijn de finalisten van De Nieuwe Lichting 2023

Ook dit jaar gaat Studio Brussel op zoek naar jong Belgisch talent. Wij lieten ons vriendenboekje invullen door de negen finalisten van De Nieuwe Lichting.

© Studio Brussel

Anna Mæhl

Mijn naam is Anna Sophie Mæhl.

Ik ben 27 en woon in Brussel.

Ik maak popmuziek met een experimentele twist en soms een vleugje folk.

Mijn nummer Youth Songgaat over bruut wakker worden na een droom waarin je een vergeten jeugdherinnering herbeleefde.

Mensen moeten op mij stemmen omdat ze misschien benieuwd zijn naar wat ik te bieden heb. Dit is nog maar mijn eerste nummer, en ik denk dat ik veel verschillende stijlen te bieden heb.

Een ideaal moment om mijn muziek te luisteren is ’s avonds, wanneer je je introspectief voelt.

Mijn droomcollab is een studiosessie met James Blake of een geluidsexhibitie met Laurie Anderson.

Mijn favoriete muzikale herinnering is toen ik voor het eerst Motomami van Rosalía hoorde.

Belgische frieten of Deens smørrebrød? Ik zou graag doen alsof ik al geweldig goed geïntegreerd ben in België, maar daarvoor eet ik te graag smørrebrød.

Barno Koevoet & The Duijmschpijkers

Onze namen zijn Arno Vanhoutte, Tibo Nassel, Arthur Langbeen, Luca Missiaen en Mathias Grymonprez.

Wij zijn 23, 23, 24, 22 en 24 en wonen in Brugge.

Wij maken ADHD-rock.

Ons nummer Fat Scum gaat over onze frustraties over drugs en onze vrienden die dat als toevluchtsoord zien.

Mensen moeten op ons stemmen omdat we energieke muziek maken die de mensen kan entertainen.

Een ideaal moment om onze muziek te luisteren is meteen na het opstaan, om de dag goed te beginnen. Dan kun je je eerste kop koffie nog een uurtje uitstellen.

De favoriete muzikale herinnering van frontman Arno is de band Terror live zien op Ieperfest. Als introvert gastje ben ik toen beginnen te snappen welke kick zware muziek kan geven.

Zou je liever op blote voeten over legoblokjes of over duimspijkers lopen? Legoblokjes, sowieso.

Isaac Roux

Mijn naam is Louis De Roo.

Ik ben 26 en woon in Hasselt.

Mijn nummer White Rose gaat over ontsnappen aan een destructieve relatie en als individu verdergaan.

Mensen moeten op mij stemmen omdat er dan misschien opnieuw wat meer indiefolk in de playlists komt.

Een ideaal moment om mijn muziek te luisteren is ’s avonds in de herfst of de winter bij een haardvuur.

Mijn favoriete muzikale herinnering is voor het eerst in de grote zaal van de AB spelen tijdens de finale van Humo’s Rock Rally.

Mijn guilty pleasure is de muziek van Pommelien Thijs.

Mijn grootste droom is om eens in Red Rocks in Colorado te mogen spelen, tussen de rode rotsen waar al mijn muzikale helden al eens stonden.

Zou je liever een avondje gaan stappen met Bon Iver of met Ben Howard? Dan toch met Bon Iver. Ik denk dat hij een nog iets grotere bibliotheek aan klanken en arrangementen heeft.

Jack Vamp & The Castle of Creep

Mijn naam is Arthur Boussiron (midden op de foto).

Ik ben 24 en woon in Heusden-Zolder.

Ik maak een variërende samensmelting van pop en rock.

Mijn nummer Jack’s Tendency gaat over volwassen worden, met vleugjes liefde en jeugdtrauma.

Mensen moeten op mij stemmen omdat ik er alles aan zal doen om een nieuwe wereldartiest te worden.

Een ideaal moment om naar mijn muziek te luisteren is wanneer je in je eentje in de auto zit, op weg naar een vakantiebestemming.

Mijn favoriete muzikale herinnering is op truffels naar Purple Rain van Prince luisteren.

Mijn guilty pleasure is Justin Bieber. Daar kan ik keihard op gaan.

Mijn grootste droom is om na een mooie muziekcarrière een bruin café in Zuid-Frankrijk te kopen en te restaureren en daar heel rustiek te leven.

Prince of Bowie? Doe me dat alsjeblieft niet aan! Maar als ik echt moet kiezen, dan Prince.

Leblanc

Mijn naam is Daan De Witte (onderaan).

Ik ben 21 en woon in Brussel.

Ik maak rap voor stouteriken.

Mijn nummer Boos gaat over boos zijn omdat je het wilt maken, maar daar niet in lijkt te slagen.

Mensen moeten op mij stemmen omdat ik een knalhard nummer heb gemaakt dat live ook the shit is.

Een ideaal moment om mijn muziek te luisteren is in de gym.

Mijn favoriete muzikale herinnering is in 2018 Stikstof voor het eerst live zien in de AB.

Een muzikale invloed die mensen zou kunnen verrassen is Raymond van het Groenewoud. Hij heeft mij geleerd dat je met simpele woorden ook diepe dingen kunt zeggen.

Mijn guilty pleasure is Dua Lipa.

Als ik geen muziek zou maken, zou ik radiopresentator worden.

Mijn droomcollab is Denzel Curry.

Biggie of Tupac? Biggie. Zijn teksten zijn zoveel rauwer.

Mayorga

Onze namen zijn Helena Mayorga Paredes, Charline D’Hoore, Trui Amerlinck en Sam Enthoven.

Wij zijn 26, 26, 30 en 27 en wonen in Gent.

Wie maken indiepoprock waarbij gitaarriffs steeds de basis zijn.

Ons nummer Girlcrush is een ode aan vrouwen, aan vriendinnen en aan alle liefde de je voor andere vrouwen kunt voelen.

Mensen moeten op ons stemmen omdat we onze energie als band naar zo veel mogelijk podia willen brengen.

De favoriete muzikale herinnering van onze frontvrouw Helena is mijn eerste gitaarles.

Een ideaal moment om onze muziek te luisteren is onderweg op vakantie, met de auto in het zonnetje en de radio ietsje luider.

De droomcollab van Helena is St. Vincent. Ik kijk al jaren op naar de manier waarop zij nummers schrijft en creatief met muzikale ideeën omgaat.

De celebritygirlcrush van Helena is Úrsula Corberó, beter bekend als Tokio in La casa de papel.

Noonzy

Mijn naam is Arnaud Stockbroekx (met een c in de stok maar niet in de broek).

Ik ben 27 en woon in Antwerpen.

Ik maak good old songs, geen specifiek genre maar telkens nummers met een verhaal.

Mijn nummer Idk gaat over het allemaal eventjes niet meer weten tijdens een rare periode in het leven, maar met de hoopvolle ondertoon dat het allemaal weer beter wordt.

Mensen moeten op mij stemmen omdat het me zal motiveren om nóg meer tijd en energie in mijn muziek te steken.

Een ideaal moment om naar Idk te luisteren is wanneer je in de natuur gaat wandelen om weer tot jezelf te komen.

Mijn favoriete muzikale herinnering is toen ik de concertfilm Stop Making Sense van Talking Heads voor het eerst zag.

Mijn guilty pleasure is Marco Borsato. Wanneer ik met mijn zussen in de auto zit en Marco staat op, gaat het dak eraf.

Als ik geen muziek zou maken, zou ik asbestdeskundige worden.

Mijn favoriete koek is Snickers of Olé.

Oriana Ikomo

Mijn naam is Oriana Mangala Ikomo Wanga.

Ik ben 23 en woon in Brussel.

Ik maak dromerige r&b met invloeden uit jazz en elektronische muziek.

Mijn nummer Why gaat over de verschillende stadia die je doorloopt na een break-up, waarbij je de controle over je rationele kant kwijtraakt.

Mensen moeten op mij stemmen omdat ik geloof dat mijn muziek vrij uniek is in de Belgische scene en er gerust meer r&b op de radio mag komen.

Een ideaal moment om mijn muziek te luisteren is wanneer je je alleen voelt en troost zoekt.

Mijn favoriete muzikale herinnering is toen mijn mama me voor Sinterklaas meenam naar de pianowinkel en ik er mijn eerste instrument kreeg.

Een muzikale invloed die mensen zou kunnen verrassen is Debussy, de eerste klassieke componist die ik luisterde van wie de muziek wat edgier klonkt.

Beyoncé of Rihanna? Sowieso RiRi.

Spacebabymadcha

Mijn naam is Maya De Zutter.

Ik ben 23 en woon in Brugge.

Ik maak vooral alternatieve hiphop, maar ook ambient, elektronische hiphop, alternatieve r&b en neosoul.

Mijn nummer On Me is een liefdesliedje over mijn vrouw, de persoon die me helemaal kent.

Mensen moeten op mij stemmen omdat muziek mijn grootste passie is en ik altijd met iets vernieuwends zal komen.

Een ideaal moment om naar mijn muziek te luisteren is tijdens een nachtelijke autorit door een grootstad, met de ramen open en de speakers on blast.

Mijn favoriete muzikale herinnering is de eerste keer dat ik James Blake hoorde.

Mijn guilty pleasure is Justin Bieber. Onlangs luisterde ik nog eens One Time en ik hoorde hoeveel invloed hij op mijn sound heeft gehad.

Liever een feature van Travis Scott of van Future? Travis Scott, easy. Qua flows en stemgebruik heb ik met hem veel meer connectie.