Little Simz wint Mercury Prize voor ‘gesofistikeerd, uitzonderlijk album’

Little Simz (28) won de prestigieuze Britse Mercury Prize voor haar album ‘Sometimes I might be introvert’.

De Noord-Londense rapper en actrice was eerder, in 2019, genomineerd voor haar album ‘Grey Area’.

Na de winst was Simz (geboortenaam Simbiatu Ajikawo) volgens The Guardian een tijdje sprakeloos alvorens onder meer haar producer Inflo te bedanken. ‘Bij momenten in de studio wist ik niet of we dit album zouden afmaken, ik kampte met allerlei emoties. Hij bleef me steunen’.

DJ Jamz Supernova overhandigde dinsdagavond Simz de prijs, en motiveerde de keuze: ‘Het album dat we uitverkozen, behandelt zowel persoonlijke als politieke thema’s. De muziek is even gesofistikeerd als gevarieerd. Dit is een uitzonderlijk album’.

De Mercury Prize gaat naar het beste Britse of Ierse album van het jaar. De winnaar krijgt ook een geldprijs van 25.000 pond (28.700 euro).

De uitreiking zou oorspronkelijk op 8 september doorgaan, maar werd wegens het overlijden van de Britse koningin uitgesteld.

Eerder verkoos Knack Focus ‘Sometimes I might be introvert’ tot beste album van 2021.

‘Sprookjesachtige rap en soul? Dat is een combinatie die we vaker willen horen’, schreef Kurt Blondeel in zijn recensie.