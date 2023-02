In première: de videoclip voor ’16 Men’, waarin Daan eindelijk met dansers kon werken

Oorspronkelijk zag Daan het nummer 16 Men, vanop zijn recentste album The Ride, als een geschenk aan zijn vriendin. De nieuwe, bijhorende videoclip is daarentegen een cadeau aan zichzelf.

‘Meestal had ik drie A4’tjes per nummer klaar die ik noodgedwongen nog moest opruimen. Of niet, zoals bij 16 Men.’ Dat vertelde Daan enkele maanden geleden aan Knack Focus over het maakproces van zijn nieuwste album The Ride. Omdat er vandaag een videoclip voor 16 Men verschijnt, wilden we graag nog eens weten waarom juist dit nummer zo vlot uit Daans pen vloeide.

‘Ik denk dat het om opgespaarde dwanggedachten ging, die al heel lang in mij aan het opborrelen waren en die er tijdens het schrijven van 16 Men als een vulkaanuitbarsting uitstroomden. Mijn eerste single die ooit op de radio verschenen was, had oorspronkelijk ook een Nederlandse tekst. “Ik kan niet alles zijn”, zong ik daar toen al in. Dat is zo’n 32 jaar geleden, en nu zing ik nog steeds over datzelfde thema. Het moet heel diep gezeten hebben. Daarom dat die tekst zo vlot op mijn blad stroomde. Dat zijn ook de zaligste momenten, wanneer je sneller schrijft dan je kan denken.’

In 16 Men krijgen we inderdaad gelijkaardige overpeinzingen te horen. De titel verwijst naar de zestien mannen die Daan zijn geliefde aanbiedt, omdat hij zijn eigen limieten als persoon en als minnaar erkent en niet in zijn eentje alle behoeften kan vervullen. Dat hij zijn limieten wil erkennen door maar liefst zestien mannen bijeen te roepen om hem te vervangen, is niet zo contradictoir als het eerst lijkt. ‘Ik weet dat het een beetje pompeus lijkt. (lacht) Maar misschien is het gewoon een goede vertaling van mijn met momenten nogal schizofrene persoonlijkheid. Die bestaat uit veel facetten, dus als je elk facet wil behouden heb je veel volk nodig.’ Al bij al is het nummer nog bescheiden gebleven. Door de fonetische gelijkaardigheid had de titel ook Sexy Man kunnen worden.

Geschenk aan zichzelf

16 Men werd bij de release van The Ride beschreven als een geschenk aan Daans vriendin. De bijhorende videoclip ziet hij daarentegen als een geschenk aan zichzelf. Daan wilde namelijk al heel lang eens een video met een groep dansers opnemen. ‘Ik stond eigenlijk op het punt om op Facebook een oproep te doen naar zestien dansers om in mijn nieuwe videoclip te verschijnen. Net op dat moment kreeg ik echter een e-mail van de Leuvense dansgroep Élan Danse. Dat kan volgens mij geen toeval zijn. Toen zijn we eens samen koffie gaan drinken, en zo geschiedde.’

De zestien dansers in kwestie zijn een combinatie van professionals, parttime dansers en enkele debutanten. Volgens Daan zorgde dat voor een mooie mengeling. ‘Het was niet de bedoeling dat het allemaal kopietjes van mij zouden zijn. Naast het feit dat dat voor hen geen cadeau zou zijn, wordt er ook benadrukt hoe verschillend al die aspecten van mijn persoonlijkheid zijn. Bovendien zitten er nu veel verschillende leeftijd tussen, en enkele karakterkoppen.’

Noorderlicht

Wie goed oplet, ziet dat de dansers witte rookpluimpjes uitademen. Niet zo verwonderlijk als u weet dat de video opgenomen werd in een zaal waar het twee graden Celsius was. ‘We hadden die hal voor één dag geleend, en de gasbranders werkten er niet. Het was ook moeilijk te verantwoorden om die zaal voor slechts één draaidag op te warmen. 14 uur aan een stuk in zo’n koude zaal opnemen, het was niet ideaal. Normaal gezien gingen we de clip trouwens in bloot bovenlijf opnemen, maar gezien de situatie wilde ik dat de dansers niet aandoen. (lacht)’

Die tastbare koude is dus geen bewuste verwijzing naar het noorderlicht, dat ook in de tekst van 16 Men vermeld wordt. Al hangt daar wel een ander verhaal aan vast. ‘Dat was absurd. We hebben de plaat gemaakt in een studio in Noorwegen, waar we tot laat doorwerkten. Op een bepaald moment zagen we door het raam allemaal groene lichtjes, precies zoals in de films. Toen zijn we allemaal naar buiten gegaan en hebben we twintig minuten met open mond staan staren. Vervolgens zijn we weer gaan opnemen, maar wanneer je net zoiets gezien hebt, ben je allang vergeten waarover je precies moest zingen. Dan hebben we maar over het noorderlicht gezongen. Omdat er vier strofes nodig waren, hebben we het trouwens ook over het ooster-, wester- en zuiderlicht. Zo laten we de luisteraar meteen alle hoeken van de kamer zien. Allez, alle hoeken van de hemel.’